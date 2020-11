Tirsdag aften kunne flere danskere fortælle, hvordan de så døde mink ligge spredt ud over landeveje i Sønderjylland.

Nu har Syd- og Sønderjyllands Politi undersøgt, hvordan det kunne gå til.

»En bilinspektør har i nat undersøgt det køretøj, der tabte aflivede mink under transport.«

»De foreløbige undersøgelser tyder på, at det er en teknisk fejl ved køretøjet, der har gjort, at minkene kunne falde ud på en ca. 25 km lang strækning ved Ølgod,« skriver politiet i et tweet.

Flere læsere sendte tirsdag aften billeder ind af de mange mink, der lå og flød.

Her ses de mink, der er faldet af en lastbil i Syjylland. PRIVATFOTO: Pernille og Allan Lambertsen Vis mere Her ses de mink, der er faldet af en lastbil i Syjylland. PRIVATFOTO: Pernille og Allan Lambertsen

Flere hundrede mink er i følge øjenvidner spred ud over strækningen. Foto: Privat Vis mere Flere hundrede mink er i følge øjenvidner spred ud over strækningen. Foto: Privat

»Det var et forfærdelig syn. Der var nok over 300 mink, og der lå indvolde over det hele på kørebanen. Min kæreste og jeg var lige ude og kigge, og det lugtede rigtig meget af død. Sådan råddent, så man blev nødt til at holde sig for næsen,« fortæller B.T.-læser Anne Overby.

Syd- og Sønderjyllands Politi understreger, at det ikke er coronasmittede mink, der lå på vejene.

»Strækningen fra Nordenskov over Hodde til Tistrup og videre mod Ølgod er gennemsøgt ad flere omgange. Vejen er rengjort. Det er vigtigt at understrege, at det IKKE drejede sig om Coronasmittede mink, men om raske mink. Stor tak til beboerne langs ruten, som hjalp med afspærring.«

Tidligere har B.T. skrevet om en lignende episode i Nordjylland, der fandt sted i lørdags.