Politiet handlede hurtigt og professionelt, da ukendte gerningsmænd skød tre personer på parkeringspladsen ved Meny i Kalundborg.

Det fortæller købmand Michael Rasmussen, der er indehaver af det store supermarked på Nørre Allé.

»Jeg er virkelig overrasket over, hvor professionelt politiet agerede. Der gik få minutter, så var de der med to indsatshold. Der var folk overalt. 50 betjente,« fortæller Michael Rasmussen, da B.T. møder ham på hans kontor i Menys baglokaler.

Ved du noget om skyderiet i Kalundborg? Så send en mail til jvla@bt.dk.

Købmand Michael Rasmussen fotograferet i sin Meny i Kalundborg. Normalt bærer han skærm, men han har taget den af kortvarigt for at blive fotograferet. Foto: Jesper Vestergaard Larsen Vis mere Købmand Michael Rasmussen fotograferet i sin Meny i Kalundborg. Normalt bærer han skærm, men han har taget den af kortvarigt for at blive fotograferet. Foto: Jesper Vestergaard Larsen

Med 1.900 butikskvadratmeter er butikken i Kalundborg butikskædens femtestørste butik. Skuddrabene på parkeringspladsen skete ved 18-tiden tirsdag aften midt i den mest travle del af åbningstiden, mens Meny var fyldt med kunder.

»Medarbejderne troede, det var fyrværkeri. Ingen af dem har fået traumer, for de har ikke set det ske, eller set nogen ligge og været såret,« siger Michael Rasmussen.

Det var først, da politiet rykkede talstærkt ud til supermarkedet, at det gik op for butikkens ansatte, hvad der var sket.

»I løbet af 10 minutter havde politiet rømmet butikken. Kunderne blev gelejdet ud, og hele området blev spærret af. Der var betjente på parkeringspladsen og i butikken, der sad fire betjente og kiggede overvågning igennem, og der stod to krisepsykologer klar til at tale med mine medarbejdere,« siger Michael Rasmussen.

Politiet til stede efter et skyderi på Nørre Allé i Kalundborg, tirsdag aften den 17. november 2020. (Foto: Presse-fotos.dk/Scanpix 2020) Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet til stede efter et skyderi på Nørre Allé i Kalundborg, tirsdag aften den 17. november 2020. (Foto: Presse-fotos.dk/Scanpix 2020) Foto: Presse-fotos.dk

Skyderiet skete på den bagerste del af parkeringspladsen, der grænser op til et åbent markområde. Tre unge mænd blev ramt af et ukendt antal skud. Det ene offer var allerede død, da politiet ankom. To skudofre blev kørt til Holbæk Sygehus, hvor den ene afgik ved døden. Det tredje skudoffer er fortsat indlagt. Hans tilstand er kritisk, men stabil.

Ifølge Michael Rasmussen var der ingen kunder, der overværede de tragiske begivenheder. Til gengæld er det højst sandsynligt, at butikkens mange overvågningskameraer har fanget noget, der vil være brugbart for efterforskningen.

»Vi har 360 graders overvågning rundt om hele bygningen. En af mine medarbejdere har været tilknyttet hele natten og har udleveret det materiale, politiet har efterspurgt. Det er mit indtryk, at politiet er godt tilfredse med det, de har fået udleveret,« siger Michael Rasmussen og skæver op til en skærm på væggen, der livetransmitterer fire overvågningsbilleder af butikken.

Dagen derpå er han rystet, men samtidig fuld af tiltro til de myndigheder, der nu skal finde gerningsmændene.

Politiet er ved at undersøge en udbrændt bil, men kan på nuværende tidspunkt hverken af- eller bekræfte, om der er tale om en mulig gerningsbil. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet er ved at undersøge en udbrændt bil, men kan på nuværende tidspunkt hverken af- eller bekræfte, om der er tale om en mulig gerningsbil. Foto: Presse-fotos.dk

»Jeg synes, det er skrækkeligt, og jeg er ked af, at det er sket på vores grund, men samtidig er jeg fortrøstningsfuld. Jeg har stor tiltro til, at politiet nok skal få opklaret det her,« siger han.

Politiet har oplyst, at de tre ofre ikke er fra lokalområdet. Der er tale om tre unge mænd først i 20'erne fra københavnsområdet, som alle er kendt af politiet i forvejen. Michael Rasmussen er overbevist om, at det er helt tilfældigt, at drabet skete på netop hans parkeringsplads.

»Politiet har sagt, at området er helt sikkert, og at der ikke er risiko for, at der sker mere. I dag fortsætter handlen som den plejer,« siger Michael Rasmussen.

I butikken går kunder iført mundbind upåvirkede rundt og foretager deres indkøb, som om intet var hændt. En mobil politistation på parkeringspladsen og et afspærret område bagerst på parkeringspladsen er det eneste, der vidner om de drabelige begivenheder.