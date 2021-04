Midt- og Vestsjællands Politi har tirsdag offentliggjort en video af en gerningsmand fra et skyderi i november sidste år, hvor to mænd blev dræbt af skud i Kalundborg.

Med offentliggørelsen håber politiet, at borgere kan identificere manden, der ses på videoen.

Skyderiet skete tirsdag aften den 17. november 2020 på Nørre Allé i Kalundborg på parkeringspladsen ved Meny supermarkedet. Anmeldelsen modtog politiet kl. 18.12.

Omkring 15 minutter senere fik politiet en anmeldelse om, at en brændende bil holdt på Eskebjergvej i Kalundborg.

I februar måned i år blev fire mænd anholdt i sagen, og de har siden siddet varetægtsfængslet.

Men politiet mener således, at der muligvis kan være flere gerningsmænd på fri fod, hvorfor de nu beder offentligheden om hjælp.

»Det handler om en kynisk nedskydning på åben gade af tre mænd i november, hvor alle tre blev ramt af flere skud. Det havde dødelig udgang for to af ofrene, mens en tredje blev kritisk såret ved skyderiet. Vi har efterforsket mod de fire varetægtsfængslede siden, og nu peger vores efterforskning på, at der kan være flere gerningsmænd på fri fod,« siger politikommissær Michael Robdrup Andreassen og tilføjer:

»Vi er nu klar til at offentliggøre en videosekvens med en af gerningsmændene, og vi håber i den forbindelse, at borgerne vil hjælpe os med at identificere personen. Vi er desuden interesserede i informationer om, hvor han tidligere er set, hvem han er set sammen med eller andet, der kan formodes at være relevant for politiet,« siger politikommissæren fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Foruden den brændende bil på Eskebjergvej, vil politiet gerne have oplysninger om en bil, der blev fundet på gerningsdagen i Kalundborg, og som ifølge politiet er relevant for skyderiet.

»Vi fandt en hvid Audi A4 Avant stationcar årgang 2009 holdende på Engvej i Kalundborg på gerningstidspunktet, og den er nu beslaglagt. På bilen var påsat norske, stjålne nummerplader, og bilen indgår nu i efterforskningen af skudepisoden. Derfor er vi meget interesserede i at høre fra borgere, der i dagene op til skudepisoden på Nørre Allé har set den hvide Audi i byen,« siger politikommissæren.

Ofrene i sagen var tre mænd i starten af 20'erne fra Storkøbenhavn. Det tredje offer, der overlevede flere skud, blev efter behandling på sygehuset udskrevet efter 10 dage. De fængslede er ligeledes i 20’erne fra Storkøbenhavn.

Hvis du ved noget om sagen, kan du kontakte politiet på 114.