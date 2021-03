To Mærsk-skibe var på vej til ophugning i Tyrkiet, da de forliste ud for Frankrigs vestkyst tilbage i 2016.

En erfaren kaptajn fra Maersk mistede kontrollen over situationen, da han sammen med sin besætning stod for at bringe to Mærsk-skibe fra Danmark til Tyrkiet, hvor fartøjerne skulle ophugges.

Det var i december 2016.

De to udtjente serviceskibe - "Maersk Shipper" og "Maersk Searcher" - var fortøjet til hinanden og blev trukket efter et tredje skib, da de forliste i Den Engelske Kanal ud for Frankrigs kyst.

Forliset blev en sag for dansk politi. Mere end fire år senere er en del af sagen blevet afgjort, oplyser Københavns Politi på Twitter.

Selskabet Maersk Supply Service er således blevet idømt en bøde på 150.000 kroner for fejl og forsømmelser i forbindelse med transporten.

En anden del af sagen omhandler kaptajnens ansvar for ulykken. Den del er endnu ikke afsluttet.

Forliset blev efterfølgende undersøgt af Den Maritime Havarikommission.

Kommissionen slog fast, at forliset var en alvorlig ulykke på grund af den potentielle risiko for forurening med olie af havmiljøet ud for Frankrig.

I rapporten om forliset fremgik det, at fenderne mellem skibene kollapsede under sejladsen i Den Engelske Kanal. Fender fungerer som beskyttelse af skroget, hvis et skib støder imod en kaj eller et andet fartøj.

På grund af de kollapsede fender stødte skibene ind i hinanden. Det gjorde de adskillige gange gennem mindst 36 timer under voldsomt vejr.

Som følge heraf opstod der alvorlige, materielle skader. Skaderne betød, at vand kunne trænge ind i "Maersk Searcher", som til sidst kæntrede og sank.

"Maersk Shipper" blev trukket med ned i havets dyb.

Det lykkedes besætningen at bryde slæbewiren, så det tredje skib - der som det eneste var bemandet - ikke forliste.

Beslutningen om at sende skibene til ophugning blev truffet, efter at Maersk Supply Service i 2016 valgte at reducere sin flåde.

De to skibe blev solgt til skrot og skulle ophugges i Aliaga i Tyrkiet.

Inden afgang fra Danmark blev "Maersk Shipper" og "Maersk Searcher" opbevaret i Fredericia Havn.

