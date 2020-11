Politiet mener, at han selv har tilstået drabet på hans kæreste og ekskæreste. Selv husker manden ingenting.

Torsdag sidder en 40-årig mand på anklagebænken i Retten i Næstved, hvor han er tiltalt for to drab.

Ifølge anklagemyndigheden ringede han selv politiet efter hvert drab, hvorefter han selv kørte til politistationen i Holbæk og indleverede sig selv.

Ifølge en politirapport fortalte manden selv til politiet, at han havde tildelt sin kæreste - en 31-årig kvinde, der havde to børn med den tiltalte - mellem 20 og 25 knivstik, som hun døde af.

Parrets to fælles børn og kvindens to børn fra et tidligere forhold befandt sig på husets førstesal under hele forløbet.

Kvinden havde truet med at gå fra manden og sagt, at han aldrig nogensinde ville få børnene at se igen.

Hun havde fundet en anden kæreste, som skulle være børnenes far.

Efter drabet på den 31-årige kørte manden cirka 28 kilometer til Kundby, hvor han ifølge anklagemyndigheden dræbte sin ekskæreste med en kniv.

Manden siger i retten, at han ikke husker noget som helst. Han har faktisk ingen erindring om hele den uge, der omgav hændelsen.

Han erkender dog, at det må være ham, der er skyld i kvindernes død.

Hans advokat, Kristian Mølgaard, mener, at manden på den baggrund ikke kan dømmes for drab.

Sagen forventes afsluttet den 23. november.

Den har hidtil fået stor opmærksomhed, da det første offer er søster til en i offentligheden særdeles kendt person. Men den sammenhæng er vanskelig at gengive, da børnene ved torsdagens retsmøde blev beskyttet af et navneforbud.

Efter drabene stod broren til den dræbte kvinde fra Ruds Vedby offentligt frem. Og fra en særlig prominent fysisk position, som på grund af navneforbudde ikke kan beskrives nærmere, takkede han for den støtte han og familien havde oplevet.

Eftersom børnene af den ene dræbte kvinde er beskyttet af navneforbud, ville det efter alt at dømme være i strid med navneforbuddet at nævne navnet på den kendte person, da det dermed ville være nemt at identificere offeret og dermed børnene.

/ritzau/