Et årelangt hashmisbrug hos en 44-årig mand fra Helnæs ved Assens er efter alt at dømme en stor del af forklaringen på, at han nærmest ud af det blå gjorde sig selv til dobbeltmorder.

Det kom frem onsdag i en domsmandsret ved Retten i Odense, hvor den tiltalte sad på anklagebænken og beredvilligt svarede på spørgsmål, da han blev afhørt.

Manden, som er far til seks børn, dræbte 9. december 2018 både sin 74-årige udlejer, Hannelore Elisabeth Bess, og den 37-årige tømrermester og brændesælger Benjamin Bonde Nielsen.

Sidstnævnte blev dræbt med 24 knivstik i blandt andet nakken og en række andre steder på kroppen. Den 37-årige familiefar døde af forblødning.

Ejeren af den velholdte firlængede ejendom Helnæs Byvej 3 på Helnæs blev dræbt som følge af et knivstik gennem tindingen, fremgår det af obduktionsrapporten i sagen, som specialanklager Klaus Lauritsen udførligt citerede fra under domsmandssagen.

Umiddelbart op til de bestialske drab havde den tiltalte været meget opfarende og aggressiv.

Angiveligt, fordi det læs brænde, som Benjamin Bonde Nielsen netop havde leveret, ifølge den tiltaltes opfattelse var af for dårlig kvalitet.

Det slog helt klik for den 44-årige mand, da han i psykotisk tilstand pludselig anså brændesælgeren som en fjende, der ville gøre noget ondt ved hans udlejer, som den tiltalte altid har sat stor pris på.

»Jeg mistænker ham for det værste og holder øje med ham. Jeg vil beskytte Hanne (Hannelore, red.) mod ham. Jeg går og jonglerer med den store kniv og har en mærkelig opførsel. Det er en ubeskrivelig opførsel, som kan være blevet opfattet som truende og meget farlig,« forklarede han lavmælt i retten.

Få sekunder efter ovennævnte gik det helt galt, da han løb efter brændesælgeren, som ellers forsøgte at søge tilflugt inde i huset hos Hannelore Elisabeth Bess.

Men han nåede kun lige indenfor, før han blev overfaldet bagfra og stukket med kniven første gang.

Efterfølgende ville tiltaltes udlejer ringe til politiet og forsøgte at berolige den nu tiltalte. Men i stedet for at lade sig overtale til at falde til ro dræbte han også hende, fordi han pludselig også anså hende som en fjende.

Af den tiltaltes personundersøgelse fremgår det, at han i månederne op til gerningstidspunktet havde konsulteret sin praktiserende læge, fordi han havde det dårligt.

Han havde på et tidspunkt fået antidepressiv medicin, men det frasagde han sig.

Da drabsmanden blev anholdt på naboejendommen på Helnæs Byvej, var han kun iført underbukser. En af de betjente, som var med til at lægge håndjernene på ham, forklarede i vidneskranken, at han og kollegerne på tidspunktet for anholdelsen ikke vidste, at der lå to drabsofre på naboejendommen:

»Jeg prøver at tage kontakt til ham. Det er tydeligt, at det er en person, som er psykisk uligevægtig. Vi føler, han er farlig, så vi har hele tiden hånden på vores pistoler, som vi er klar til at trække,« forklarede politiassistenten.

Kort efter fandt de ligene på naboejendommen.

Den 44-årige mand, som siden grundlovsforhøret har været varetægtsfængslet i surrogat på Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart, får dom tirsdag i næste uge.

Anklagemyndigheden lægger op til, at sanktionen bør være en dom til anbringelse på et psykiatrisk hospital på ubestemt tid.