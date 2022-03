En ren likvidering.

Sådan betegner anklager Anja Lund Liin det dobbeltdrab, der fandt sted på en parkeringsplads i Kalundborg i november 2020.

Seks mænd er i disse dage for retten i sagen, og torsdag eftermiddag blev endnu en mand anholdt i sagen.

Det drejer sig om en 32-årig mand, som fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Holbæk med krav om varetægtsfængsling, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Drabene fandt sted på en parkeringsplads ved Meny på Nørre Allé i Kalundborg først på aftenen 17. november 2020.

Da købmanden i Meny omkring klokken 18 kom ud på parkeringspladsen bag butikken, fandt han tre mænd, der lå og gispede i en blodpøl.

To af de ramte døde af deres kvæstelser, mens den tredje – ramt af fire skud – overlevede efter at have været i akut og overhængende livsfare.

Politikommissær hos Midt- og Vestsjællands Politi, Michael Andreassen, holder indtil videre kortene tæt ind til kroppen.

»Vi kan lige nu desværre ikke oplyse, hvorfor denne mand er blevet anholdt på et senere tidspunkt end flere andre i sagen, siger efterforskningslederen,« siger han og fortsætter:



»Vi har siden drabene i november 2020 foretaget en massiv efterforskning, hvorfor vi er tilfredse med, at vi har fået grundlag for at kunne anholde og sigte 10 personer i alt.«

Ifølge politiet skete drabene som følge af en konflikt mellem banden Loyal to Familia (LTF) og en gruppering, som bliver kaldt Sydkystgruppen.

De fængslede mænd har større eller mindre tilknytning til LTF. De er i alderen 21 til 28 år.

Den senest anholdte – den 32-årige – er den 10. anholdte i sagen.