Den formodede gerningsmand i drabet på Roujan Ismaeel i 1995 døde i 2012, oplyser Københavns Politi.

Knap 29 år efter at den syvårige Roujan Ismaeel blev voldtaget og slået ihjel i en opgang på Rådmandsgade på Nørrebro i København, mener politiet, at det har identificeret gerningsmanden.

Den formodede gerningsmand er dog død i 2012.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse torsdag.

Roujan Ismaeel, der var af kurdisk afstamning, blev slået ihjel 13. juni 1995.

Sagen har hidtil været uopklaret, men forbedrede muligheder for dna-beregninger har identificeret en formodet gerningsmand.

På et pressemøde torsdag formiddag lyder det fra vicepolitiinspektør i Københavns Politi Brian Belling, at politiet orienterede Raoujans familie tirsdag.

- Det er en familie, der har levet med sorg i rigtigt mange år. Alligevel var der dog en vis lettelse over at få at vide, hvem vi formoder gerningsmanden er, siger han.

Den nu afdøde formodede gerningsmand har været mistænkt i sagen i en årrække, men det er de nye DNA-resultater, der har gjort, at bevismaterialet er tilstrækkeligt til, at anklagemyndigheden nu anser sagen som opklaret og lukker den.

- Vi stopper aldrig med at efterforske i de uopklarede drabssager. De bliver jævnligt taget frem og gennemgået, hvor vi ser på nye vinkler, uopdyrkede hypoteser eller som i dette tilfælde, om fornyet behandling af spor kan give nye resultater, siger Brian Belling.

Brian Belling siger i pressemeddelelsen, at hvis den formodede gerningsmand stadig havde været i live, så ville han være blevet tiltalt i sagen.

I så fald ville det være op til domstolene, om han skulle dømmes.

Politiet har ikke kunnet knytte den formodede gerningsmand i Roujan Ismaeel-drabet til andre uopklarede sager.

DNA fra et stykke af Roujans tøj er flere gange gennem årene blevet testet uden brugbare resultater.

I 2023 bad efterforskerne i Københavns Politi om at få lavet nye dna-undersøgelser fra Retsgenetisk Afdeling på Retsmedicinsk Institut.

Her blev det konstateret, at der var mandligt DNA på Roujans tøj.

DNA'en fra Roujan matchede med den formodede gerningsmands DNA.

Den beregningsmetode, som er brugt til at identificere gerningsmanden, blev godkendt i maj.

Efterfølgende har politiet altså valgt at lukke sagen, som de anser som opklaret.

Da den formodede gerningsmand er afgået ved døden og ikke kan stilles for retten, vil Brian Belling på pressemødet ikke svare på, hvilke beviser ud over DNA'et der har været afgørende i sagen.

Hvorvidt den mistænkte og Roujan kendte hinanden, og om den mistænkte er forbundet til andre sager, vil Brian Belling heller ikke svare på.

Brian Belling oplyser, at politiet ikke har orienteret pårørende til den mistænkte.

/ritzau/