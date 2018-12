Retten i Helsingør har fundet 42-årig mand skyldig i nævningesag om voldtægter i Hornbæk Plantage og Søsum.

En nordsjællandsk mand er torsdag blevet idømt fængsel i fem år og seks måneder for at have voldtaget to kvinder med ti års mellemrum.

Dommen er afsagt af Retten i Helsingør, skriver ekstrabladet.dk. Den 42-årige har nægtet sig skyldig.

/ritzau/