Undersøgelser har klarlagt, om nedskudt dyr fra Ulfborg var en ægte ulv eller blot en hybrid.

Sidste efterår blev en 67-årig mand idømt 40 dages betinget fængsel ved Retten i Herning for at have skudt en ulv ved Ulfborg.

Dommen blev anket af både anklagemyndigheden og den dømte selv, men inden sagen kunne nå videre til landsretten, skulle en dna-undersøgelse fastlægge, hvorvidt der faktisk var tale om en ulv.

Alternativt kunne dyret være en hybrid mellem en ulv og en hund.

Ifølge Herning Folkeblad er undersøgelserne nu afsluttet, og konklusionen er, at der var tale om en ulv. Det oplyser specialanklager Ulrik Panduro.

Spørgsmålet om dyrets art er centralt, da den dømte - hvis der var tale om en hybrid - ville have gjort en tjeneste for samfundet ved at dræbe dyret.

Omvendt er det forbudt at aflive ulve, da ulven er fredet.

Specialanklager Ulrik Panduro fortæller til Herning Folkeblad:

- Forsvaret ville gerne have en supplerende dna-analyse, og det gik på spørgsmålet om, hvorvidt der var tale om en ren ulv eller en hybrid mellem en ulv og en hund.

- Derfor har man bedt Senckenberg-instituttet i Tyskland om at foretage en dna-analyse for at se, om der er hunde-dna i prøverne fra den dræbte ulv. Og konklusionen er, at det er der ikke.

Universitetet Senckenberg i Tyskland samarbejder med Aarhus Universitet, der overvåger ulvenes liv og færden i Danmark.

Den dømte har gjort gældende, at det var et ulvelignende dyr, hans skød. Det kunne være en krydsning mellem en hund og en ulv, forklarede han, da sagen blev behandlet ved Retten i Herning.

Byretten fandt dog på trods af mandens forklaringer ham skyldig i at have skudt og dræbt en ulv - nærmere bestemt en et år gammel hunulv.

Det skete blandt andet på baggrund af en dna-analyse, der fastslog, at den dræbte hunulv var én af et kuld på otte ulvehvalpe, som kom til verden ved Ulfborg i foråret 2017.

Ankesagen er berammet til Vestre Landsret 23. og 25. september.

/ritzau/