Østjyllands Politi efterlyser to mænd, som har oddset for tusindvis af kroner ved brug af stjålne dankort.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

I september sidste år fik to mænd stjålet deres dankort, som efterfølgende blev brugt til at oddse for over 50.000 kroner i Aarhus-området.

'Det var den 2. september 2017, at en 20-årig mand tog en pirattaxa efter en bytur i Aarhus. Betalingen skulle foregå ved hjælp af en særlig scanner i bilen, og det er tilsyneladende lykkedes chaufføren at aflure pinkoden og stjæle dankortet efterfølgende. Samme aften fik en 31-årig mand stjålet sit dankort på et tidspunkt i Aarhus C. Her havde gerningsmanden åbenbart også afluret koden', skriver politiet i pressemeddelelsen.

Efter tyverierne blev der oddset for over 50.000 kroner på begge kort flere steder i Aarhus-området, inden kortene blev spærret. På den 31-åriges kort blev der også hævet 5.000 kroner i en hæveautomat

I håb om at opklare sagen viser Østjyllands Politi nu offentligheden overvågningsbilleder af to mænd, der har brugt dankortene.

Kender du mændene, eller har du oplysninger i sagen, bedes du ringe til politiet på tlf. 114.

Her ses en af de formodede gerningsmænd. Foto: Østjyllands Politi