Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den danske virksomhed Chemometec er landet i en prekær sag.

For direktørens kone har fået 30 dages betinget fængsel, efter hun har lækket fortrolige oplysninger om virksomheden. Det skriver Finans.

Hun skulle have lækket oplysninger om en en kommende opjustering i virksomheden til en bekendt.

»Det er selvsagt en sag, som jeg har det skidt med, og som jeg ærgrer mig over,« siger Niels Thestrup, som er Chemometecs bestyrelsesformand, til Finans.

Hun tilstod tilbage i marts 2021 i Retten på Frederiksberg, at hun havde sendt sms'en til en bekendt.

»Chemometec opjusterer i morgen kl. 8.30 … Du kan sikkert ikke købe inden, men nu ved du det. Hvis muligt …,« stod der er i sms'en, som konen sendte til en af sine bekendte.

Dagen efter opjusterede Chemometec sine forventninger til omsætning og driftsindtjening, mens aktiekursen kun slog en smule ud.

Finanstilsynet anmeldte sagen, da tilsynet havde mistanke om, at en mand forsøgte at misbruge insideviden til at købe aktier hos Chemometec. Det lykkedes dog ikke for manden.

Derfor kastede Den Nationale end for Særlig Kriminalitet (NSK) sig ind i sagen. De ransagede mandens hus og fandt direktørens kones sms på mandens mobil.

Hvordan konen helt konkret kom i besiddelse af insiderviden om den forestående opjustering er usikkert.

Bestyrelsesformand Niels Thestrup fortæller, at sagen ikke får nogen konsekvenser for direktøren i Chemometec, Steen Søndergaard.