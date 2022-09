Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den 36-årige direktør, der er tiltalt for som chef groft at have voldtaget og blufærdighedskrænket fire unge ansatte i talrige tilfælde, er to gange tidligere blevet anmeldt og sigtet for voldtægt af andre kvinder.

Men i begge tilfælde gik han fri.

Politiet vurderede både i 2008 og i 2015, at der ikke var nok beviser til at tiltale manden.

Derfor endte det med en påtaleopgivelse, da det ifølge politiet var vanskeligt at påvise, at den seksuelle kontakt var sket mod kvindernes vilje.

Det kom frem torsdag ved en nævningesag ved Retten i Glostrup.

Her er direktøren tiltalt for at have udsat fire helt unge kvinder, der var ansat i hans virksomhed i København, for talrige blufærdighedskrænkelser og voldtægter i perioden fra juli 2019 til august 2020.

To af kvinderne blev ifølge tiltalen også udsat for vidnetrusler.

Direktøren nægter sig skyldig. Han har forsikret, at hans chefstilling intet betød, når han hyppigt havde sex med de fire kvinder i alderen 19-22 år.

Blandt andet ved en såkaldt sexstrand ved Hundige, hvor en kreds af onanerende mandlige tilskuere ifølge et par af kvinderne så på, mens de blev voldtaget.

»På kontoret var jeg chef og de var ansatte. Når vi havde rygepauser eller kørte bil, var vi mand og kvinde,« har han forklaret i retten.

I sin afsluttende procedure torsdag efterlyste direktørens forsvarer – advokat Poul Hauch Fenger – konkrete beviser i sagen.

»Det er oplagt, at der er intet, som decideret underbygger, at der tydeligt bliver sagt nej. De kunne have sagt deres job op, og der kommer først anmeldelser år eller halve år senere,« lød det fra forsvareren.

Den 36-årige direktør kan risikere adskillige års fængsel, hvis han kendes skyldig i voldtægter og blufærdighedskrænkelser over for fire ansatte ved nævningesagen i Glostrup. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Den 36-årige direktør kan risikere adskillige års fængsel, hvis han kendes skyldig i voldtægter og blufærdighedskrænkelser over for fire ansatte ved nævningesagen i Glostrup. Foto: Liselotte Sabroe

»Anklagemyndigheden går til yderligheder i denne sag og sætter alt ind på rødt for at få min klient dømt,« tilføjede Poul Hauch Fenger.

»Man forsøger at give et billede af, at min klient havde magt af nærmest Putinske dimensioner over de ansatte. Anklagemyndigheden fratager pigerne enhver handleevne, men de kunne jo hele tiden sige deres job op. De havde meget lidt at miste. Der var alene tale om praktikantstillinger, som hænger på træerne. Det var ikke en aspirantstilling i NASA,« lød det fra direktørens forsvarer.

»De råber ikke op, men både mænd og kvinder har selv et ansvar for at sige fra og være fuldstændig klokkeklar i forhold til omgivelserne. Og giver det mening at gå rundt på kontoret i udfordrende tøj, hvis man føler sig misbrugt? Ville man ikke netop i den situation iføre sig en kæmpestor islandsk sweater og waders,« spurgte Poul Hauch Fenger.

Omvendt mente senioranklager Helene Brædder fra Københavns Vestegns Politi, at der var tales om særdeles alvorlige overgreb.

»I mine snart 16 år i anklagemyndigheden har jeg ikke set en sag som denne før. Jeg kender typen af overgrebsmand og reaktionerne fra de forurettede, men at klitterne ved Hundige kunne benyttes til systematiske, seksuelle overgreb, det tror jeg ikke, at nogen var klar over.«

»Den tiltalte er en overdrivelsens mester. En af de forurettede bliver fremstillet som en pige, der gladeligt giver 20 mænd liveshow på stranden, hvor han angiveligt havde taget hende med til for at øge hendes selvtillid.«

»Pigerne lyver ikke – de spiller ikke skuespil. Hvis de gjorde, stod de til en Oscar hver af dem. De er blevet manipuleret, og har alle sammen været sårbare og bange for at miste deres job. Tiltalte vidste, hvor afhængig de var af deres job,« understregede anklageren.

Nævningetingets afgørelse om skyld og eventuel straf ventes om et par uger.