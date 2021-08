Det var under særdeles vanskelige forhold, at en kranfører mandag formiddag blev reddet i sikkerhed.

Først efter omkring en times strabadser lykkedes det redningsfolk at bugsere manden ned fra den tårnkran, hvor han 40 meter oppe havde fået et ildebefindende i styrehuset.

»Det er en uheldig hændelse. Vi har aldrig tidligere oplevet noget lignende,« siger teknisk direktør i entreprenørvirksomheden Skjøde, Allan Kronborg.

Direktøren oplyser, at det var tårnførerens makker, der slog alarm.

De to kolleger arbejdede sammen på byggeprojektet i Cortex Park Vest og kommunikerede over en walkie talkie, da der pludselig opstod foruroligende radiotavshed i den ene ende.

Allan Kronborg fortæller, at da makkeren konstaterede, at der ikke længere kom reaktioner fra styrehuset, besluttede han sig for at kravle i tårnet for at se efter sin arbejdskammerat.

Her stod det hurtigt klart, at noget var galt. Han ringede straks 112.

Men selvom det lod sig gøre at komme op til kranføreren, var det sin sag at få ham ned igen.

Allan Kronborg oplyser, at der kun er én vej ind og ud af styrehuset: En lem i gulvet, hvorfra der er adgang til tårnkranens elevator.

»Det blev dramatisk, fordi man skal ned gennem gulvet,« siger Allan Kronborg og fortæller, at kranføreren var ved bevidsthed under aktionen omend, han var groggy.

Løsningen på at få kranføreren ned blev at fire ham ned til den lift, Beredskab Fyn var kommet tililende med.

Allan Kronborg beskriver hele aktionen som professionel udført.

»Selvfølgelig tager det noget tid, men de har gjort, som de skulle,« siger han om redningsindsatsen

Direktøren oplyser, at kranføreren i øvrigt er ansat hos en underentreprenør.

Kranføreren blev kørt til Odense Universitetshospital, hvor han ifølge Allan Kronborgs oplysninger tirsdag middag fortsat er indlagt.

