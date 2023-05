»En uforbeholden tilståelse.«

Sådan lød det fra de to sigtedes forsvarsadvokater, Kåre Philmann og Tenna Dabelsteen, da sagen blev indledt ved Københavns Byret, at deres klienter ville komme med.

Men anklager Michella Winther-Hinge var ikke tilfreds med tilståelsen.

»Jeg trækker sagen,« lød det efter de to mænd delvist havde forklaret sig i retssal 12.

De to mænd, begge i midten af 30erne og direktører, var sigtet for i forening at have puttet både amfetamin og metamfetamin i en ung kvindes drink på den fashionable bar Soho House i starten af januar i år.

Hvis anklageren havde godtaget mændenes forklaring, ville der blive rejst tiltale og sagen afsluttet inden for kort tid mandag eftermiddag.

Men sådan blev det ikke. I stedet skal anklagemyndigheden nu overveje om sagen skal rejses som en tiltale i en domsmandssag.

Sagen startede ellers efter planen med, at den ene af de to mænd tog plads i vidneskranken for at afgive forklaring.

Han er en 36-årig direktør. Han bar lyse jeans, en mørkeblå striktrøje og havde halvlangt tilbagestrøget hår.

Ifølge direktøren var han 10. januar i byen sammen med den medsigtede og flere andre på Sticks'n'Sushi i København. De drak drinks og shots, og middagen udviklede sig mere til en fest end spiseselskab, lyder det.

»Jeg talte i telefon med hende (offeret, red.), og hun kom ned til os.«

»Senere på aftenen tog vi på Soho House, altså os tre (offeret og den medsigtede). Den medsigtede og jeg havde allerede taget nogle stoffer på det tidspunkt. Jeg fik dem af ham, og jeg troede, at det var mdma, men det viste sig, at det var amfetamin,« lød det fra manden.

Han forklarede, at i hans vennegruppe tager de mange stoffer, og det er normalt at tage mdma.

»Senere tog vi på Soho House,« fortalte han.

Men da anklager Michella Winter-Hinge spurgte, om han havde aftalt at putte stoffer i kvindens drink på baren med den medsigtede lød svaret:

»Det var bare en fælles forståelse. Jeg tror ikke, at vi havde snakket om det,« forklarede han.

Det fik anklageren til at stoppe afhøringen.

Herefter ville mandens forsvarsadvokat gerne høre, hvad problemet var med hendes klients forklaring.

Anklageren fortalte, at der ikke kom en fuld tilståelse.

Herefter blev den anden sigtede i sagen afhørt. Han fortalte, at det var ham, der havde medbragt stofferne. Han troede, at det var mdma, men fandt senere ud af, at det var amfetamin.

Ligeledes fandt anklageren heller ikke, at den anden direktørs forklaring var en fuld tilståelse.

»Vi kunne desværre ikke få sagen afgjort, som vi havde håbet på. Anklagemyndigheden havde en klar indikation på, at der ville være en tilståelse i sagen.«

»I sagens hovedforhold og kvinden, der er blevet drugget. Det er min opfattelse, at det ikke var tilfældet. Derfor blev jeg nødt til at trække sagen for retten. Det vil sige, at de fortsat er sigtet i sagen.«

»Jeg tænker bestemt, at der skal rejses en tiltale og sagen skal berammes,« fortalte anklager Michalle Winter-Hinge efter retsmødet.

De to sigtede var tydeligvis utilfredse med sagens udfald, hvilket deres advokater også gav udtryk for.

Det er uvist, hvornår sagen kommer for retten igen.

