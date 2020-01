Måske har sag om ansvar for tab i Ebh Bank været for længe undervejs, erkender direktør Henrik Bjerre-Nielsen.

Den 3600 sider lange dom i sagen om Ebh Bank vil de næste par uger blive studeret nøje hos Finansiel Stabilitet, som anlagde sagen og fredag indkasserede et markant nederlag.

Vestre Landsret frifandt den tidligere direktør Finn Strier Poulsen og 15 andre sagsøgte for kravet om betaling af i alt 550 millioner kroner. Det statslige selskab har hævdet, at der var et erstatningsansvar - men svaret fra dommerpodiet var et klart nej. Altså bortset fra to millioner hos Strier Poulsen.

- Det er alt for tidligt at svare på, om dommen vil blive anket, siger Henrik Bjerre-Nielsen, der er direktør i Finansiel Stabilitet.

- Men jeg kan sige så meget, at vi ikke vil anke, hvis der ikke er udsigt til et andet resultat i Højesteret.

I fredagens frifindelse læner Vestre Landsret sig kraftigt op ad netop en dom, som Højesteret i 2019 afsagde i en anden sag om erstatningsansvar for tab i en bank. Det var i sagen om Capinordic. Heri opstilles ret præcise krav, når det gælder, hvad der skal til for at gøre et ansvar for tab gældende.

- Hvis vi ved anlæggelsen af denne sag havde haft kendskab til Højesterets rettesnor, ville vi nok have anlagt den anderledes. Men den blev afsagt på så sent et tidspunkt, at det ikke gav mening at ændre påstanden, siger Henrik Bjerre-Nielsen.

Sagen blev anlagt i 2011. Første retsmøde blev afviklet i september 2017.

- Sagen har været længe undervejs og måske også for længe undervejs, siger Bjerre-Nielsen.

Finansiel Stabilitet er blevet kritiseret for at spilde millioner på at føre alt for omfattende retssager mod ledelser i en stribe krakkede banker. Hidtil har selskabet brugt i alt cirka 700 millioner kroner til advokater. De vundne beløb er lavere.

Hertil siger Henrik Bjerre-Nielsen:

- Man skal huske på, at vi ikke har anlagt retssagerne ud fra almindelige forretningsmæssige synspunkter. De indgår som en del af oprydningen efter finanskrisen.

Direktøren tilføjer, at der ligger en samfundsmæssig interesse og værdi i at få afklaret, hvor grænserne for ansvaret går efter store tab i pengeinstitutter.

I den aktuelle sag om Ebh Bank har Finansiel Stabilitet sagt, at det samlede tab efter sammenbruddet i 2008 var 3,3 milliarder kroner. Heraf kan 1,3 milliarder kroner henføres til generelle konjunkturer, mens Finn Strier Poulsen og de øvrige sagsøgte ifølge påstanden skulle være ansvarlige for de øvrige tab.

FS pillede 550 millioner ud, og med advokat Boris Frederiksen i spidsen valgte man at føre retssag om disse tab. Nej, lød landsrettens ret klare afvisning fredag. Kun to millioner kroner hos Strier Poulsen blev det til.

