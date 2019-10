En 69-årig mand, der er direktør i en mindre virksomhed i Haverslev-området i Himmerland, er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Manden er sigtet for momsunddragelse for omkring 32 millioner kroner. Det er de seneste to år, at han har snydt med momsen gennem virksomheden.

Det var Skat, der anmeldte direktøren til politiet, og tirsdag slog Skat og Nordjyllands Politi til mod virksomheden i en fælles aktion. Det skriver Nordjyske.

Man ransagede virksomheden i forbindelse med aktionen, og her fik politiet nogle relevante ting med sig. Det fortæller politikommissær Troels Kjærgaard, der dog ikke vil sige, hvad man præcist tog med fra virksomheden.

Den 69-årige direktør blev anholdt under ransagningen, og han blev fremstillet i et grundlovsforhør for lukkede døre onsdag, skriver Nordjyske.

Ifølge anklager Mette Vestergaard er manden mistænkt for at have snydt med momsen gennem virksomheden, og det har betydet, at han uberettiget har fået udbetalt de mange millioner af Skat.

Ifølge Nordjyske nægtede direktøren at udtale sig under grundlovsforhøret, ligesom han nægtede sig skyldig. Han kærede dog ikke varetægtsfængslingen.

På nuværende tidspunkt har Nordjyllands Politi ikke yderligere kommentarer i sagen.