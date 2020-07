En 55-årig mand og hans virksomhed er tiltalt for menneskehandel og overtrædelse af udlændingeloven.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'I forbindelse med en rutinemæssig grænsekontrol i Thyborøn Havn den 26. maj 2020 fandt Midt- og Vestjyllands Politi to udenlandske mænd ombord på et fartøj i havnen. De to mænds opholds- og arbejdstilladelse var udløbet,' lyder det.

Efterforskningen har ført til, at politikredsen nu har rejst tiltalt mod manden.

'Ifølge anklageskriftet er en virksomhed og dennes direktør og ejer blandt andet tiltalt for overtrædelse af straffelovens §262a, stk. 1, menneskehandel ved at have rekrutteret, huset og modtaget to personer med henblik på udnyttelse af de pågældende ved tvangsarbejde eller slaverilignende forhold i en periode fra februar 2017 til den 26. maj 2020.'

Hertil er manden tiltalt for at for overtrædelse af udlændingeloven ved at have beskæftiget de to udlændinge uden fornøden arbejdstilladelse under skærpende omstændigheder.

Sagen vil blive behandlet ved retten i Holstebro den 21. og 31. august 2020.