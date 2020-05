Østre Landsret skal afgøre, om tre folketingsmedlemmer overskred straffelovens grænser med indhold i mail.

Det kostede dyrt for ngo'en Exitcirklen, at Naser Khader og to andre folketingsmedlemmer for tre år siden beskyldte lederen for i virkeligheden at være en islamist, der har forsvaret piskeslag mod utroskab.

Det forklarer Sherin Khankan mandag i Østre Landsret.

Hun er direktør i Exitcirklen og har anlagt en privat straffesag mod Khader, Marcus Knuth og Martin Henriksen.

Årsagen til sagsanlægget er, at de i en mail til andre udlændingeordførere skrev, at Sherin Khakan havde de ekstreme holdninger. Derfor burde Exitcirklen ikke få 680.000 kroner fra satspuljen til at arbejde med æresrelaterede konflikter, mente de.

- Han ved godt, at jeg ikke er islamist, siger Sherin Khakan om Naser Khader. De to har i øvrigt tidligere været kærester. I retslokalet sidder de ansigt til ansigt med hver sin advokat ved deres side.

Den interne mail med indholdet, som ifølge Khankan er en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om ærekrænkelse, blev en stor sag i medierne.

- Lige da sagen kom op, havde jeg haft et møde med en prestigefyldt fond, siger Khankan i landsretten. Imidlertid faldt aftalen på gulvet. Hun er overbevist om, at det skyldes beskyldningerne i mailen.

Af sin advokat, Poul Hauch Fenger, udspørges hun om motivationen til at rejse sagen.

- Jeg er vant til kritik og kan tåle rigtigt meget. Grunden til, at anlægger injuriesagen er, at dette er kulminationen. At de forsøger at tage vores økonomiske grundlag fra os, siger hun.

I øvrigt sammenligner hun med mailens indhold med psykisk vold.

Sherin Khankan afviser lodret at være islamist, hvilket er den betegnelse, som Naser Khader gentagne gange har brugt om hende i opslag på Facebook.

Khankan har været til at stifte foreningen Kritiske Muslimer og er kvindelig imam.

- Det er fuldstændig uforenelige størrelser, siger hun til de tre dommere, der skal afgøre sagen.

