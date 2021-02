Kunderne troede, de kunne vinde en iPhone, men i virkeligheden blev de lokket i en dyr abonnementsfælde.

En virksomhedsdirektør har som den første nogensinde fået fængselsstraf for såkaldte abonnementsfælder.

Østre Landsret har idømt ham to år og tre måneders fængsel.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Virksomhedsdirektøren stod i 2015 bag en "Vind en iPhone"-kampagne, der skulle lokke nye kunder til hans abonnementshjemmeside. Det eneste, kunden skulle af med, var øjensynligt fem kroner for levering.

For dem, der ikke læste det med småt, kom det derfor som en grim overraskelse, at de nu var tilmeldt et abonnement, der stod dem i 499 kroner om måneden.

Og det er ulovligt, har Østre Landsret fastslået.

Retten lagde vægt på, at flere end 8000 personer blev påført et tab, efter at de gik i fælden. De blevet bedraget for 3,7 millioner kroner.

Det var Forbrugerombudsmanden, der i 2016 meldte virksomheden til politiet.

- Har man et forretningskoncept, der går ud på at skjule et abonnement og de månedlige trækninger for abonnementet, indtil forbrugerne ved et tilfælde opdager det, så kan det være bedrageri og give fængselsstraf, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen.

Retten fandt desuden, at direktøren bar ansvaret for en række andre virksomheder, der har hjulpet med at reklamere for kampagnerne igennem en metode, der er kendt som affiliate marketing.

Det er en markedsføringsmetode på nettet, hvor flere parter samarbejder om markedsføringen. Flere af affiliate publishernes kampagner var falske og vildledende.

Retten lagde også vægt på, at direktøren ikke havde gjort noget for at stoppe problemet - som for eksempel at have stoppet samarbejdet med hans markedsføringsfæller.

/ritzau/