Fredag er der for første gang dømt en fængselsstraf i en sag om de såkaldte abonnementsfælder.

Det har Østre Landsret fredag slået fast, oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Straffen er rettet mod en unavngiven direktør, som er blevet idømt en ubetinget fængselsstraf på to år og tre måneder.

Direktøren er blandt andet blevet dømt for at have bedraget for 3,7 millioner kroner og for at have påført økonomiske tab hos cirka 8.000 forbrugere.

Egentlig var direktøren kendt skyldig i Retten ved Roskilde, men eftersom vedkommende ankede dommen måtte sagen en tur forbi landsretten.

Dommen er ret unik, da det er første gang, en direktør er idømt fængselsstraf for at have snydt forbrugere i abonnementsfælder.

En abonnementsfælde er et godt tilbud på nettet – ofte af usædvanlig karakter, hvor forbrugere blot skal betale et lille beløb, som regel mellem 1 og 50 kroner.

Fælden bunder i, at det enten fremgår med småt – eller slet ikke fremgår – at forbrugere også tilmelder sig et abonnement ved betaling.

'Formålet er at misbruge forbrugernes betalingskortoplysninger til at trække månedlige beløb skjult i et abonnement', står der i pressemeddelelsen.

Den pågældende direktør lokkede forbrugere ved at lave en 'Vind en iPhone'-konkurrence. Her fremgik det, at forbrugere var med i puljen om at vinde en iPhone ved at betale fem kroner.

Hvad forbrugerne ikke vidste, var, at de også tilmeldte sig et abonnement, hvor der hver måned blev trukket 499 kroner.

Grundlaget for dommen lyder som følgende:

'[…]kampagneside[n] var lavet med det formål at frembringe en vildfarelse hos forbrugerne, således at de ved at reagere på konkurrencen om en iPhone, uden deres viden og accept samtidig tegnede abonnement på [hjemmesiden], hvorved de blev påført et tab'.

'Retten har herved lagt vægt på, at [selskabets] betingelser var skrevet med lille skrift i bunden af hjemmesiden og i visse tilfælde først fremgik efter at man havde passeret en helt blank side.[…]'.

Det blev også vurderet i retten, at direktøren ikke havde gjort noget for at hjælpe forbrugerne ud af vildreden.

»Har man et forretningskoncept, der går ud på at skjule et abonnement og de månedlige trækninger for abonnementet, indtil forbrugerne ved et tilfælde opdager det, så kan det være bedrageri og give fængselsstraf,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Sådanne skjulte abonnementer politianmelder vi, og det kan – som vi har set her – give fængselsstraf.«

Det fremgår ikke i pressemeddelelsen, hvilken direktør og virksomhed der er tale om.