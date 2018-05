Bagmandspolitiet brugte en forkert paragraf i sag mod oliedirektør Lars Møller. Kravet var fem års fængsel.

Aalborg. En tidligere direktør i et datterselskab til olievirksomheden OW Bunker var skyld i tab på godt en halv milliard kroner. Det fastslår Retten i Aalborg onsdag.

Lars Møller er ikke selv til stede ved dommen, hvor straffen fastsættes til fængsel i et år og seks måneder.

Bagmandspolitiet havde krævet, at den tiltalte skulle findes skyldig i mandatsvig af særlig grov beskaffenhed, fordi han havde påført koncernen et tab på 645 millioner kroner. Kravet var fængsel i fem år.

Men formålet med Lars Møllers handlinger i datterselskabet Dynamic Oli Trading i Singapore var ikke at proppe penge hverken i egne eller andres lommer. Da der ikke var tale om berigelse, kan bestemmelsen om mandatsvig i straffeloven ikke bruges, fastslår retten.

I stedet dømmes 44-årige Møller efter en anden paragraf i straffeloven. Den drejer sig om den, der ved at tilsidesætte sine pligter er årsag til et betydeligt formuetab.

Her er den maksimale straf netop fængsel i halvandet år, og det er altså blevet resultatet, oplyser dommer Niels Toft-Vandborg ved domsafsigelsen.

I straffen indgår også, at Lars Møller ikke fremover må deltage i ledelsen af virksomheder i ind- eller udland.

Sagen skyldes en kæmpe kredit, som Møller havde givet et andet selskab i Singapore, nemlig Tankoil.

OW Bunkers ledelse havde kun bevilget en kreditramme på ti millioner dollar, men Lars Møller overskred den i "ganske betydeligt omfang", hedder det i dommen.

Tabet løb op i 90 millioner dollar, hvilket - ifølge den kurs, som Bagmandspolitiet er gået ud fra - svarer til 508 millioner danske kroner.

Det enorme tab var medvirkende årsag til, at OW Bunker kollapsede i november 2014 - kun få måneder efter, at selskabet havde haft et sejrrigt indtog på børsen.

Mail fra økonomichefen i Dynamic Oil Trading viser ifølge retten, at Møller var vidende om, at en række handler med Tankoil ikke blev bogført. Dermed blev hovedkontoret i Nørresundby ført bag lyset.

/ritzau/