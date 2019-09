Håbet var formentlig, at han kunne slippe af med sin narkogæld ved at udnytte sin direktørtitel i et firma.

Men helt så glat gik det ikke, og nu er en 59-årig nordjyde blevet dømt for underslæb.

Det skriver Nordjyske.

Ved Retten i Hjørring lød det fredag, at manden havde trukket omtrent 65.000 kroner ud af det firma, han var direktør for.

Penge, der skulle bruges til at betale en gæld til nogle narkobagmænd. Men det blev altså opdaget.

Nordjyden erkendte under retssagen sin skyld og modtog da også dommen på stedet.

Straffen lød på to måneders betinget fængsel - og et krav om, at pengene bliver betalt tilbage.

Dommer og anklager var enige om, at det var en formildende omstændighed, at han havde følt sig presset til at gøre det for at betale sin narkogæld.