En 43-årig mand ejede i to år en virksomhed uden at føre regnskab, og det får nu konsekvenser.

Det fremgår af et opslag på Midt- og Vestjyllands Politis anklageres Twitterprofil, som TV Midtvest skriver om.

Den 43-årige mand ejede et firma i Sdr. Felding, der ifølge Skat havde en millionindtægt. Alligevel blev der ikke lavet nogle regnskaber i de to år, virksomheden nåede at eksistere.

Det kostede en straf på 20 dages betinget fængsel til ejeren.

M43 idømt 20 dages betinget fgsl for overtrædelse af strfl 302, idet han som direktør og ejer i en virksomhed særligt groft overtrådte bogføringsloven ved ikke at sørge for, at der skete bogføring, ligesom regnskabsmaterialet ikke blev opbevaret i 5 år. Domfældte modtog. /JRA — MVJyllandsanklagere (@MVJsanklagere) November 4, 2020

Da der ikke blev lavet nogle regnskaber i virksomheden, er det ikke muligt at finde ud af, hvad virksomheden beskæftigede sig med, skriver TV Midtvest.

Ejeren forklarede selv i retten, at der ham bekendt ikke var nogen aktivitet i selskabet, men det passede dårligt med oplysninger fra Skat om, at der var en indkomst på 1,2 millioner i de to år, firmaet eksisterede.

Den 43-årige mand endte med at erklære sig skyldig, og det udfald var anklager i sagen Jakob Kjær ifølge TV Midtvest godt tilfreds med.

»Jeg synes, at der er tale om alvorlig kriminalitet. Det er en af de mest basale regler, at man skal føre et regnskab. Når det ikke sker, og Skat samtidig har registreret en indkomst, er der en risiko for, at det offentlige lider et tab,« siger anklageren til TV Midtvest.