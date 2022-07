Lyt til artiklen

Kommer forlystelsen Cobraen i Tivoli Friheden i Aarhus nogensinde til at køre igen?

Det spørgsmål har DR stillet direktør Henrik Ragborg Olesen i kølvandet på torsdagens dødsulykke.

Og selvom hans svar ikke er definitivt, lyder det:

»Men hvis du spørger mig – og jeg var her i 2008, hvor det også var en traumatisk ulykke, selvom det ikke kan sammenlignes med nu – så har jeg svært ved at forestille mig, at den kommer til at køre igen.«

Som direktøren i Tivoli Friheden selv nævner, er torsdagens ulykke ikke enestående.

I sommeren 2008 kom fire unge mennesker til skade, da den forreste række i rutsjebanens vogn løsrev sig og faldt ned.

Selvom ulykken kostede de involverede flere knoglebrud, overlevede de alle.

Det var ikke tilfældet for en 14-årig pige, der torsdag drog sit sidste åndedrag, da de bageste rækker i samme rutsjebane af fortsat ukendte årsager rev sig løs.

Også en 13-årig dreng kom til skade under ulykken. Han pådrog sig skader på sin ene hånd.

Straks efter ulykken blev forlystelsesparken rømmet for gæster, mens ambulancefolk og politi rykkede ind.

Fredag formiddag er Østjyllands Politi fortsat til stede i Tivoli Friheden, hvor der bliver udført tekniske undersøgelse som led i efterforskningen af, hvordan det kunne gå så galt.

Foreløbigt er Cobraen – og resten af forlystelsesparken – lukket. Om rutsjebanen åbner igen, vides altså ikke, men Henrik Ragborg Olesen understreger overfor DR, at det ikke er en beslutning, »man skal tage i sine følelsers vold«.