En 36-årig direktør i en virksomhed i København er skyldig i talrige voldtægter og blufærdighedskrænkelser af flere kvindelige ansatte.

De unge kvinder blev både voldtaget på kontoret, ved en såkaldt sexstrand i Hundige og i et enkelt tilfælde også i en swingerklub,.

Det resultat er et nævningeting ved Retten i Glostrup onsdag formiddag kommet frem til.

I den opsigtsvækkende retssag, hvor der ifølge politiets tiltale var tale om både grov, seksuel chikane og regulære overgreb på arbejdspladsen og på en såkaldt »sexstrand«, har direktøren under hele sagen nægtet sig skyldig.

Han ejede den mindre virksomhed, hvor han fungerede som direktør og blandt andre havde en række unge kvinder i starten af 20erne som medarbejdere under oplæring.

Den 36-årige direktør, der er gift og far til to små børn, var tiltalt for at have udsat fire ansatte kvinder for talrige blufærdighedskrænkelser og voldtægter i perioden fra juli 2019 til august 2020.

To af kvinderne blev ifølge tiltalen også udsat for vidnetrusler. I et enkelt tilfælde truede direktøren under en voldtægt på firmaets toilet en af de unge piger med, at han ville slå hende ihjel, hvis hun fortalte de øvrige ansatte om overgrebet.

Flere af kvinderne blev ud over blufærdighedskrænkelser også udsat for egentlige voldtægter. Både på firmaadressen og i den enes private hjem, men to af kvinderne blev også udsat for en helt usædvanlig form for voldtægt.

Den 36-årige direktør har været tiltalt for voldtægter og blufærdighedskrænkelser over for fire ansatte ved nævningesagen i Glostrup. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Den 36-årige direktør har været tiltalt for voldtægter og blufærdighedskrænkelser over for fire ansatte ved nævningesagen i Glostrup. Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge tiltalen blev kvinderne i adskillige tilfælde af direktøren kørt til en parkeringsplads ved Hundige Strand. Her fik han dem meget direkte og truende til at tage tøjet af og beføle både sig selv og ham.

Den uofficielle nudiststrand på stedet var ifølge direktøren kendt som en »sexstrand«, hvor andre personer åbenlyst opsøgte fremmede partnere og dyrkede sex.

Under flere af voldtægterne i bilen og i strandområdet lod han derfor op til en snes fremmede mænd komme tæt på. Både for at de kunne onanere til voldtægten og i nogle tilfælde også ligefrem berøre offeret undervejs.

Retten fandt, at der lå en stiltiende trussel om vold i luften, så det var urealistisk for ofrene at stikke af fra det øde sted ved overgrebene på Hundige Strand. En af de unge kvinder forklarede også, at hun ikke havde sin mobiltelefon med og var iført højhælede støvler.

Nævningetinget fandt også direktøren skyldig i at have voldtaget en af kvinderne under et besøg i en swingerklub i København, hvor der ifølge retten også var tale om en stiltiende trussel fra direktørens side.

Den 36-årige er ikke dansk statsborger. Derfor havde Københavns Vestegns Politi også under sagen nedlagt påstand om, at han skal udvises af Danmark for bestandig efter endt afsoning, hvis han blev kendt skyldig.

Straffen for overgrebene ventes at blive udmålt senere onsdag.