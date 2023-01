Lyt til artiklen

Det er kendt som 'hvide bude'.

Narkohandlere, der kører rundt og leverer kokain direkte til sine kunder.

Og to af dem – en 24-årig mand fra Hedehusene og en 25-årig kvinde fra Glostrup – er nu blevet idømt fængselsstraffe.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

De to blev anholdt onsdag, og allerede torsdag blev manden ved en straksdom idømt henholdsvis fire års fængsel, mens den 25-årige kvinde skal bag tremmer i to og et halvt år.

Den 24-årige mand var allerede i politiets kikkert tilbage i november 2021.

Her var han mistænkt for at koordinere et netværk af hvide bude i Storkøbenhavn, og onsdag slog politiet altså til.

»Politiets målrettede efterforskning og løbende dokumentation af kokainsalg i denne sag har gjort det muligt at få to af de anholdte til straks at tilstå forholdene i retten. Dagens dom er et godt eksempel på effektiv og hurtig strafforfølgning,« siger Specialanklager ved NSK, Rasmus von Stamm.