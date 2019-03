To dieseltyve fra Tønder forsøgte i nat at stikke af fra politiet.

Betjente fra Syd- og Sønderjyllands Politi blev opmærksomme på to mænd i en mistænkelig bil ved Over Jerstal kort før klokken to natten til torsdag.

Men da betjentene forsøgte at komme i snak med dem, valgte føreren af bilen at trykke speedeen i bund og flygte fra stedet.

I forbindelse med flugten benyttede de to mænd på henholdsvis 27 og 37 år sig af en pulverslukker mod patruljen.

»De havde bestemt ikke i sinde at standse, og under eftersættelsen stak de en pulverslukker ud af vinduet og affyrede den mod patruljevognen,« fortæller Bjørn Pedersen, vagtchef hos Sydjyllands Politi.

Til sidst fik patruljen dog de to mænd til at holde ind ved en gårdsplads, hvor mændene forgæves forsøgte at stikke af til fods.

I forbindelse med anholdelsen brækkede en af betjentene dog sin arm.

»De forsøgte at stikke af, men den ene betjent får fat i føreren af køretøjet, men mens han har fat i ham, falder han og lander uheldigt, hvilket medfører et brud på den ene arm,« fortæller Bjørn Pedersen.

Det viste sig efterfølgende, at de to anholdte forinden havde stjålet 100 liter diesel fra en lastbil i stationsbyen Rødekro, og at bilen, de kørte i, kørte på en stjålen nummerplade.

Haderslev: Eftersættelse af dieseltyve ved Bevtoft i nat. Pulverslukker affyret mod patruljen. Køretøjet standset og 2 mænd anholdt. Betjent brækkede armen under anholdelsen. Vagtchefen. #politidk pic.twitter.com/pUDv80DQPb — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 28. marts 2019

Begge anholdte er nu sigtet for tyveriet af diesel, mens den 37-årige fører desuden er sigtet for at køre bil, selvom han har fået frakendt sit kørekort, og derudover har politiet taget en blodprøve på ham, da de har mistanke om, at han var påvirket af euforiserende stoffer.

Det får ingen konsekvenser for de anholdte, at betjenten brækkede armen i forbindelse med tumulten under anholdelsen.

»Det var bare en uheldig hændelse, men han (betjenten, red.) var ved godt mod, da jeg snakkede med ham. Selvfølgelig er det træls, men han holder modet oppe,« siger vagtchefen.