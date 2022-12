Lyt til artiklen

Mandag lykkedes det heller ikke at gennemføre retssagen, hvor diamantdatteren Thalia Pitzner er tiltalt for at have benyttet sin telefon under kørsel.

»Det er helt, helt usædvanligt, og jeg understreger, det er helt usædvanligt, i sådan en sag her,« lød dommerens ord til Thalias Pitzners forsvarsadvokat Rasmus Lind Hart.

Kort tid forinden forsøgte den 29-årige kendis gennem sin advokat at afskære offentligheden i at få nogen som helst indsigt i, hvad der skete, da hun ifølge politiets opfattelse kørte med sin mobiltelefon i hånden på Køge Bugt Motorvejen 7. september 2021.

Forsvarer Rasmus Lind Hart anmodede dommeren om både et navneforbud, dørlukning og dobbelt dørlukning under en vidneforklaring til sagen ved retten i Roskilde.

»Det sker af hensyn til min klient, hendes far og hendes personlige oplysninger. Jeg kan simpelthen ikke komme det nærmere, end der er nogen oplysninger, som ikke må komme frem i pressen,« lød det fra advokat, der noget vævende fremførte sine anmodninger for dommeren.

Anklageren protesterede straks mod de to anmodninger, hvilket de fremmødte presserepræsentanter ligeledes gjorde.

Det tog heller ikke dommeren lang tid at tænke over anmodningerne. De blev ikke imødekommet, da dommeren ikke mente, at sagens karakter og oplysninger kunne krænke Thalia Pitzner.

»Sagen er efterforsket færdig, der er tale om en hovedforhandling i en bødesag for en færdselsforseelse,« sagde dommeren, der spurgte forsvareren, om tiltalte ville afgive forklaring, for at sagen kunne gå i gang.

Her understregede dommeren, at det var meget usædvanligt i en bødesag at komme med de anmodninger, som forsvareren gjorde.

For lidt over tre måneder siden mødte Thalia Pitzner ganske forvirret op i retten i Roskilde. Her fortalte hun, at hun ikke kunne finde ud af at åbne sin e-Boks og derfor ikke havde set sagens papirer.

Inden sagen nåede at gå i gang, begyndte diamantdatteren at græde, hvilket fik dommeren til at udskyde sagen.

Mandag skulle slaget stå. Denne gang havde hun allieret sig med advokat Rasmus Lind Hart.

Ifølge sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, kørte Thalia Pitzner 7. september 2021 i en varebil af mærket Fiat Ducato ad Køge Bugt Motorvejen.

»Ja, jeg kørte tohestes lastbil på det tidspunkt,« svarede hun på anklagerens spørgsmål, om hun var ude at køre på gerningstidspunktet.

Du blev stoppet af politiet?

»Ja, det er jo lang tid siden. Jeg var på vej nordpå. Jeg skulle sætte min far af hos nogen, som han underviser.«

Din far sad på passagersædet?

»Ja, det gjorde han,« forklarede diamantdatteren, der ikke præcist kunne huske, hvad betjenten, der anholdt hende, havde spurgt hende om.

Men hun forklarede, at hendes far sad med en telefon, hvor de kiggede på gps'en for at finde vej.

Og her undrede anklageren sig over forklaringen, hvilket kun blev tydeligere under det næste vidne i sagen.

For her skulle den betjent, der stoppede Thalia Pitzner, afgive forklaring.

Han forklarede, at han vej på tilbage til stationen i sin patruljebil – en kassebil, da han blev overhalet af hestetransporteren.

»Jeg kunne kigge lige ind i bilen, da vi var i samme højde,« forklarede betjenten, der tydeligt kunne se, at tiltalte sad med sin mobiltelefon fremme.

Men anklageren var særligt interesseret i at høre, hvor mange personer der ud over tiltalte befandt sig i bilen.

Sad der andre i bilen end tiltalte?

»Nej, det gjorde der ikke. Jeg stod på passagersiden, hvor ruden blev rullet ned. Her stak jeg hovedet helt ind, da det larmer utroligt meget på Køge Bugt Motorvejen. Der sad ikke andre i bilen,« forklarede politimanden.

Dommeren spurgte herefter, om forsvarsadvokat Rasmus Lind Hart fortsat mente, at det var nødvendigt med forsvarets vidne. Han udbad sig betænkningstid.

Efter fem minutter kom Thalia Pitzner og advokaten ind i retssalen igen.

»Nej, det er ikke nødvendigt,« lød det.

Men sagen, der kun skulle have taget 30 minutter, havde allerede taget over en time. Det fik dommeren til udskyde sagen, for anden gang.

Det forventes, at sagen kommer for retten i starten af 2023.

B.T. følger sagen.