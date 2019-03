Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen er overrasket over, at Socialtilsynet vil fjerne forfatter og blogger Jaleh Tavakoli's barn.

»Det virker totalt overgearet. Jeg forestiller mig, at man godt kan være en god og kærlig plejeforældre uanset hvilke holdninger, man har, eller har haft til den video,« siger han.

Jaleh Tavakoli er sigtet for at dele en video, der viser drabet på en af de to kvinder, som blev dræbt under en ferie i Marokko.

Derfor har Socialtilsynet valgt at fjerne hende og mandens otte-årige plejebarn.

Det har hun fået meddelt onsdag i sin e-boks.

Jaleh Tavakoli er sigtet, men ikke dømt for at have delt drabsvideoen.

Derfor mener Peter Kofod (DF) at fjernelsen af plejebarnet er meget, meget 'vidtgående':

»Det er en dommer, der tager stilling til, om hun er straffet. Hun er ikke dømt endnu, derfor virker det rigtig vildt, at plejebarnet skal fjernes,« siger han.