Personer, biler og varevogne, der passerer en dansk grænseovergang, skal ikke blot kontrolleres, når de kommer ind i landet, men også, når de skal ud.

Det mener Dansk Folkeparti, som på baggrund af B.T.s artikel om en ekstrem stigning i antallet af indbrud og tyverier fra danske håndværkere nu tager kravet om såkaldt omvendt grænsekontrol med til finanslovsforhandlingerne.

Sammenhængen er, at langt størstedelen af tyvekosterne fra indbrud i Danmark mod bl.a. elinstallations- og VVS-virksomheders firmaadresser, varevogne og byggepladser menes at havne uden for landets grænser.

Herunder ikke mindst i Østeuropa.

Installatør Dan Jeppesen, som driver Tvilling VVS i Ballerup og er en af de mange, som er hårdt plaget af indbrudstyves hærgen, foreslog konkret i B.T. lørdag, at der indføres kontrol også ud af Danmark ved grænseovergangene.

Det forslag griber Peter Skaarup, gruppeformand i Dansk Folkeparti og formand for Folketingets Retsudvalg, nu og bærer med ind til finanslovsforhandlingerne.

»Det her vil være højt prioriteret for os i de kommende forhandlinger. Både med hensyn til at få tilstrækkeligt med ressourcer til at opretholde selve grænsekontrollen, der nu er blevet forlænget, men også med fokus på behovet for omvendt grænsekontrol. Det her er noget, der kommer til at præge finansloven,« siger Peter Skaarup.

Som reglerne er i øjeblikket, er der mulighed for at lave udrejsekontrol.

Men kun hvis der er en helt konkret mistanke mod bestemte personer eller køretøjer.

Og denne mulighed bliver kun yderst sjældent anvendt, da det som udgangspunkt kræver flere ressourcer i form af mere mandskab ved de danske grænseovergange, end der er i dag.

»Rigtig mange danske virksomheder, ikke mindst el- og VVS-branchen, som vi netop har set resultatet af en undersøgelse fra, er meget hårdt plaget af indbrud og tyveri. Vi skal være bedre til at dæmme op for den livlige trafik af tyvekoster ud af landet. Og når vi i forvejen har kontrol på grænserne på vej ind i Danmark, vil det jo være oplagt også at kontrollere trafikken af mistænkelige personer og tyvekoster den anden vej,« siger Peter Skaarup.

Dansk Folkeparti har endnu ikke lavet en konkret beregning på, hvad det vil koste at finansiere omvendt grænsekontrol.

»Hvis det her bliver gjort ordentligt, tror jeg, det vil blive en overskudsforretning i det store spil. Det vil blive en kæmpe besparelse for samfundet. For håndværksvirksomhederne bruger jo masser af ressourcer og penge i dag, fordi de er nødt til at beskytte deres værdier og arbejdspladser på grund af de mange indbrud,« siger DF-gruppeformanden.

Regeringen har efter eget udsagn en forhandlingsreserve på 1,35 mia. kr.

Pengene til at finansiere omvendt grænsekontrol skal ifølge Peter Skaarup tages herfra – og vil efter hans opfattelse altså blive hentet hjem igen gennem netop skærpet kontrol.

En ny undersøgelse fra brancheorganisationen TEKNIQ viser, at over halvdelen af landets el- og VVS-virksomheder alene inden for det seneste år har været udsat for indbrud.