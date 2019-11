En 31-årig kvinde blev natten til fredag dræbt i Ruds Vedby. Der er tale om Morten Messerschmidts halvsøster.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, bekræfter på Facebook, at folketingsmedlem Morten Messerschmidts halvsøster er blevet dræbt.

Hun døde natten til fredag i Ruds Vedby.

- Det er med sorg og meget stor medfølelse med Morten Messerschmidt og hans familie, at vi fik den forfærdelige besked om, at Mortens halvsøster på 31 år blev dræbt natten til fredag, skriver Kristian Thulesen Dahl.

- Ord kan ikke findes for det, familien gennemgår lige nu. Jeg vil derfor bede alle om at respektere, at Morten og hans familie i disse dage blot ønsker fred, fortsætter han.

En 39-årig mand er sigtet for at have dræbt den 31-årige kvinde natten til fredag klokken 04.25.

Desuden er han sigtet for et drab begået mod en 34-årig kvinde i Kundby kort tid efter - nærmere bestemt fredag klokken 05.47.

Fredag blev manden fremstillet i grundlovsforhør. Her besluttede en dommer at varetægtsfængsle ham frem til 12. december.

Under grundlovsforhøret nægtede manden - via sin forsvarer - drab. Han erkendte dog for begge tilfælde vold med døden til følge.

Begge kvinder blev ifølge sigtelsen dræbt med "et hidtil ukendt antal knivstik". Det er endnu uvist, hvad mandens motiv skulle være til forbrydelserne.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har oplyst, at der er en familiemæssig forbindelse mellem den sigtede og de to ofre.

Politiet har dog ikke ønsket at uddybe, præcis hvilken relation de har.

På et pressemøde fredag kom det frem, at den sigtede meldte sig selv til politiet i tidsrummet mellem de to formodede drab.

Det skete under en telefonsamtale, hvor manden tilsyneladende stadig var til stede på gerningsstedet i Ruds Vedby.

Politiet forsøgte at få ham til at forlade adressen og komme ind på politistationen, men mistede forbindelsen. Da man igen kom i kontakt med den mistænkte, sagde han, at "der er sket noget nyt".

Efterfølgende meldte han sig på politistationen i Holbæk.

I sit opslag på Facebook skriver Kristian Thulesen Dahl, at han har lovet Morten Messerschmidts mor, Inge Messerschmidt, at viderebringe "en varm tak fra hende, Morten og familien for de mange, mange rørende hilsener, de modtager de her dage."

/ritzau/