Når retten snart skal tage stilling til, om ‘klædeskabsmorderen’ Peter Kronholm skal have lov til at blive løsladt fra sin forvaring, vil flere faktorer spille ind på chancerne for frihed, fortæller to eksperter til B.T.

Således vil det eksempelvis øge Peter Kronholms chancer, at han, efter at have tilbragt størstedelen af de foregående 25 år bag tykke fængselsmure, har haft uproblematiske, ledsagede udgange.

»Antallet af ledsagede udgange, der er forløbet uproblematisk, taler for (prøveudskrivning, der ved forvaringsdomme svarer til en prøveløsladelse, red.),« siger formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater og partner i Boelskifte Advokater, Kristian Mølgaard.

Samme vurdering giver forsvarsadvokat hos Juul Eriksen og Ernst, Alexander Nyborg Christensen.

»Ledsaget udgang uden problemer betyder også noget. Det viser, at udslusningsforløbet virker,« siger han.

Peter Kronholm har siddet i forvaring i ti år, efter at han i 2006 trak en plastikpose ned over hovedet på en 26-årig telefonpasser, der arbejdede på et bordel, som Kronholm drev.

Han blev først idømt fængsel for drabsforsøg, men Højesteret skærpede senere dommen til forvaring.

Forud for forbrydelsen mod den 26-årige slog han i 1993 en 33-årig kvinde ihjel, hvorefter han gemte liget i et klædeskab.

20. december skal Retten i Svendborg vurdere, om Peter Kronholm - kaldet Klædeskabsmorderen - kan sættes fri fra sin forvaringsdom.

I 2015 fik han afslag på ophævelsen af den forvaringsdom, han blev idømt.

I den forbindelse kom det frem, at hans dengang fire ledsagede udgange var forløbet godt.

Udover vellykkede ledsagede udgange øger det Peter Kronholms chancer for frihed, at han nu har siddet i forvaring i ti år.

»Den tid, der er gået, betyder selvfølgelig noget. Der er under alle omstændigheder en vurdering af retsfølelsen i forbindelse med en langvarig frihedsberøvelse,« siger Kristian Mølgaard og fortsætter:

»Og så er der vel altid en afdramatisering af faren jo længere tid, der er gået. Selvom man ikke er ude, har man jo omgang med andre mennesker. Hvis der er foregået spændinger, vil det selvfølgelig indvirke negativt på hans vurdering. Hvis det omvendte er tilfældet, er der grund til at antage, at han er bedre rustet til prøveudskrivning,« siger han.

Forsvarsadvokaterne fortæller desuden, at eventuelle såkaldte ‘indstillinger’ kan tale for Kronholms sag.

»Hvis der ligger udtalelser fra hans institution om, at han viser en god adfærd i hverdagen, er det også positivt. Det er i de udtalelser, vi ser, hvordan han virker i hverdagen, og det siger noget om hans kognitive tilstand og hans psykiske stabilitet,« siger Alexander Nyborg Christensen.

Én ting er dog særligt vigtig.

Nemlig vurderingen af, om den straffede morder fortsat er farlig, lyder det fra begge forsvarsadvokater.

»Det, der skal forandre sig, er, at man skal nå til en vurdering af, at han ikke udgør en risiko,« siger Kristian Mølgaard.

En mentalundersøgelse af Kronholm fra sagen fra 2006 viste alvorlige personlighedsforstyrrelser, narcissistiske og paranoide træk, manglende evne til at indse konsekvensen af sine handlinger og en selvhævdende adfærd.

Den 20. december er der retsmøde ved Retten i Svendborg om den nuværende anmodning om en prøveudskrivning.