Politiet efterforsker sprængningen, der skete i Nordhavn i København natten til søndag. Her aktiverede foreløbigt ukendte gerningsmænd en sprængladning ved siden af en bil.

Sagen er nu overgået til afdelingen for organiseret kriminalitet, Københavns Politi.

»Det er endnu for tidligt at sige noget om et muligt motiv. Det indgår selvfølgelig i efterforskningen«, siger Knud Hvass, leder af selvsamme afdeling til B.T.

Han fortæller i samme åndedrag, at man ikke har klarlagt, hvilken form for eksplosiv, eller hvor stor en mængde, der blev anvendt ved detonationen.

Ekstra Bladets research viser, at der kan være tale om et opgør i det kriminelle miljø, hvor beskyldninger om forsvundet narko kan spille en rolle.

Men det vil Knud Hvass ikke bekræfte.

»Jeg har ikke yderligere kommentarer,« siger han.

Politiet hører gerne fra eventuelle vidner i sagen.

Lyt til B.T.s podcast om blå blink og kriminalitet her: