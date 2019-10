To gange med få ugers mellemrum blev Jan Clausen snydt, da han forsøgte at købe en Playstation over Den Blå Avis.

Det vrimler med svindlere og tyveknægte på hjemmesider for handel med brugte varer. Det ved Jan Clausen fra Vester Skerninge mellem Faaborg og Svendborg bedre end nogen anden.

Hans forsøg på at købe en brugt Playstation 4 til sin 13-årige søn har foreløbigt resulteret i to politianmeldelser. Dermed er han i samme situation som Pia, der blev snydt for et musselmalet tærtefad, og Elisabeth, hvis Chanel-taske blev stjålet, da hun satte den til salg på Den Blå Avis.

»Jeg synes, det er dybt ærgerligt, at man ikke kan have den tillid til sælgerne på Den Blå Avis, for jeg synes, det er et enormt godt koncept,« siger han.

Er du også blevet snydt eller bestjålet i forbindelse med handler på Den Blå Avis? Så send en mail til jvl@bt.dk.

Jan Clausen forsøgte i oktober at købe en Playstation 4 til sin 13-årige søn. En Playstation 4 koster mellem 1.800 og 2.200 kroner fra ny, men på Den Blå Avis fandt han en kvinde ved navn 'Jane', der solgte en brugt for 700 kroner.

Kvinden bad om at få pengene tilsendt via MobilePay, og hun lovede at sende pakken med Dao. Men da der var gået 14 dage, havde han hverken modtaget pakken eller et trackingnummer fra kvinden.

Da han rykkede hende for pakken, sendte hun ham en pakkekode, men han fik aldrig noget trackingnummer, som han kunne bruge til at tracke pakken hos Dao.

Playstation 4 fotograferet torsdag den 26. juli 2018 Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Playstation 4 fotograferet torsdag den 26. juli 2018 Foto: Mads Claus Rasmussen

Pakken dukkede aldrig op, og 'Jane' holdt op med at svare på hans henvendelser. Til sidst kontaktede han Den Blå Avis, som i en mail til Jan Clausen skriver, at de har lavet en anmærkning på kvindens profil.

Da Jan Clausen stadig manglede en Playstation 4 til sin søn, reagerede han på en ny annonce på Den Blå Avis, hvor en Playstation var sat til salg for 800 kroner.

Denne gang var sælgeren en ung mand, der kaldte sig 'Jonas'. Jan Clausen betalte igen for varen med MobilePay, men heller ikke denne gang kom der en Playstation med posten.

Da han oprettede en anmodning på MobilePay til det nummer, han havde sendt pengene til, kom der et andet navn frem.

Gode råd når du handler på DBA NemID Handel med en sælger, som er NemID-valideret. Det betyder, at DBA kender personens identitet. MobilePay Benyt MobilePay i stedet for en kontooverførsel. MobilePay er knyttet op på cpr-nummer og giver derfor ekstra sikkerhed. Personligt fremmøde Mød så vidt muligt sælger personligt – så kan du tjekke, at varen svarer til beskrivelsen, inden du betaler. GLS med Track&Trace Er det ikke muligt at mødes personligt, så vent med at sende varen, til du kan se beløbet på din bankkonto – vi anbefaler, at du sender varen som en pakke, da pakken dermed er forsikret, og der udsendes Track&Trace til køberen. Kilde: DBA.

»Senere bliver jeg kontaktet af Jonas og hans mor, som fortæller, at deres konto er blevet hacket,« fortæller Jan Clausen.

Hvorfor køber du en Playstation på Den Blå Avis, når du allerede er blevet snydt én gang?

»Jeg har handlet mange gange på Den Blå Avis uden problemer. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg ville blive snydt to gange i træk.«

Sabine Danielle Petersen, der er PR-manager hos Den Blå Avis, bekræfter over for B.T., at der foregår svindel, hvor folk modtager penge uden at sende den vare, der bliver betalt for.

Jan Clausen fortæller, at han to gange er blevet snydt, da han forsøgte at købe en playstation over Den Blå Avis. Foto: Jan Clausen Vis mere Jan Clausen fortæller, at han to gange er blevet snydt, da han forsøgte at købe en playstation over Den Blå Avis. Foto: Jan Clausen

»Heldigvis er det de færreste handler, som foregår via Den Blå Avis, der rent faktisk ender med svindel. Og det er, fordi folk er blevet gode til at opdage forsøg på snyd,« skriver hun i en mail til B.T.

Jan Clausen har anmeldt begge sælgere til politiet. Efter at han har truet den første sælger med B.T., har hun overført 350 kroner tilbage tilbage til hans konto.

Hans søn har fået en Playstation, som Jan Clausen købte af en tredje sælger på Den Blå Avis, der heldigvis havde rent mel i posen.

»Vi mødte personligt op for at hente den. Det var en lang tur fra Sydfyn til Aarhus,« siger han.