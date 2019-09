Den efterlyste terrorist Basil Hassan fra København er formentlig død.

USA nåede at sætte ham på den amerikanske terrorliste, og Københavns Politi sigter ham stadig for drabsforsøget på islamkritikeren Lars Hedegaard i 2013.

Alligevel fortsætter den ingeniør-uddannede Basil Hassan nærmest som en slags spøgelse med at være en helt central figur i den såkaldte dronesag, der netop er indledt i Københavns Byret.

Her er tre 30-årige mænd fra Storkøbenhavn tiltalt for medvirken til forsøg på terror.

Ifølge tiltalen har de indkøbt avancerede droner og kameraer, der skulle bruges af terrororganisationen Islamisk Stat under kamphandlinger i Syrien.

Efter politiets opfattelse skulle de 22 indkøbte hobbyfly og de øvrige elektroniske indkøb nå frem til danske Basil Hassan, der netop på grund af sin evne til at skaffe og håndtere det elektroniske grej gjorde lynkarriere i Islamisk Stat.

Det forklarede lederen af PET's terrorcenter tirsdag i byretten i København under stort hemmelighedskræmmeri.

Navnet på vidnet blev ikke oplyst, og mens PET-chefen vidnede om efterretningstjenestens kendskab til Basil Hassan, blev pressen og øvrige tilhørere sendt helt ud af retsbygningen.

Efterfølgende refererede retsformanden i store træk, hvad han havde forklaret.

Nemlig at Basil Hassan avancerede i Islamisk Stat, fordi han som ingeniøruddannet havde teknisk viden og via sit netværk i blandt andet Nordeuropa kunne skaffe dele til terrorbevægelsens droneprogram, som han blev en ledende figur i.

Allerede under terrorsagen fra Glostrup i 2005, hvor Basil Hassans danske ven Abdul Basit Abu-Lifa fik syv års fængsel og hans kammerat Abdul Kadir Cesur i Bosnien fik godt seks års fængsel, var Basil Hassan indkaldt som vidne.

»PET's interesse for ham blev intensiveret i 2010-11 i kraft af det netværk, som han havde, hvoraf nogle i årene 2013-15 tilsluttede sig Islamisk Stat. Basil Hassan fik på den måde internationale forbindelser,« forklarede den anonyme PET-mand blandt andet i vidneskranken.

Allerede inden drabsforsøget på Lars Hedegaard 5. februar 2013 havde PET ført såkaldte præventive samtaler med ham »for at finde hans ståsted i forhold til radikalisering«, men efter kort tid bad Basil Hassan via sin advokat PET om at lade ham være i fred.

Dagen efter drabsforsøget udrejste han tilsyneladende til Beirut i Libanon, men var stadig tilmeldt samme lejlighed på Muldager i Brønshøj, hvor en af de tiltalte i dronesagen også boede. De var blevet venner, mens de begge studerede på DTU - Danmarks Tekniske Universitet.

Den anonyme leder af PET's terrorcenter fortalte i retten, at efterretningstjenesten har hørt, at Basil Hassen i 2017 blev dræbt i kamp for Islamisk Stat.

PET kan dog ikke bekræfte det, men har omvendt ikke fået oplysninger om, at han fortsat er i live.

Via en Skype-forbindelse fra USA vidnede Jason Blazakis, en tidligere embedsmand i det amerikanske udenrigsministerium, også om de amerikanske myndigheders syn på Basil Hassan, der i 2016 kom på USA's liste over terrorister.

»Basil Hassan forekommer mig at være en af de farligste personer, som vi udpegede,« lød det fra vidnet.