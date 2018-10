Det skortede ikke på rosende ord, da kontorchefen i Socialstyrelsen skulle indstille Britta Nielsen til en medalje for lang og tro tjeneste.

'Som medarbejder går hun foran og understøtter de værdier og den retning, som organisationen udvikler sig i. Britta tager ansvaret for det gode samarbejde med kollegaer såvel som løsning af opgaverne,' stod der bl.a. i den indstilling til kongehuset, som TV 2 har fået aktindsigt i.

Men den svindelmistænkte Britta Nielsen nøjedes ikke med at understøtte værdier. Hun ragede dem til sig. 111 mio. kr.

Det er stadig en gåde for de fleste af os, hvordan den nu 64-årig kvinde fra Hvidovre – der af folk omkring sig er blevet betegnet som engageret og vellidt, sød, tillidsvækkende og troværdig – over en periode på 16 år kunne lyve og bedrage alt og alle omkring sig.

Gardinerne er for længst trukket for i Britta Nielsens villa i Hvidovre. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Gardinerne er for længst trukket for i Britta Nielsens villa i Hvidovre. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvordan hun 'disciplineret og systematisk' – som Bagmandspolitiets udlægning lyder – kunne svindle sig til den svimlende sum af 111 mio. kr.

Penge, der var tiltænkt forbedrede levevilkår for socialt udsatte grupper, men i stedet angiveligt finansierede et liv i luksus for Britta Nielsen selv og hendes søn og to døtre. Et liv med dyre sportsheste og biler, guld og diamanter, luksusejendomme i Sydafrika og ødegård i Sverige.

Ingen undrede sig tilsyneladende over, hvordan en offentligt ansat kontorfunktionær på nedsat tid og med en månedsløn på 27.434 kr. kunne finansiere dét liv.

De købte gladeligt løgnene om, at hendes afdøde pakistanske mand tilhørte en af sit hjemlands mest velhavende familier.

De ikke har arvet en masse penge fra Pakistan Tidligere kollega til Britta Nielsens afdøde mand

At han var læge og forsker og havde opfundet noget inden for medicin. Og at Britta Nielsen ved hans død i 2005 havde arvet en formue.

I virkeligheden var manden ufaglært bryggeriarbejder.

»Det er 100 pct. sikkert, at de ikke har arvet en masse penge fra Pakistan. Han kom til Danmark som ufaglært 'fremmedarbejder' med ingenting,« siger en af den afdøde mands nære kollegaer på Carlsberg til Ekstra Bladet. De to arbejdede fast på natholdet.

64-årige Britta Nielsen havde status af superbruger i Socialstyrelsens it-system. Og superbruger var hun i den grad.

Fakta Fakta: Svindelsagen FAKTA: Det ved vi om mistænkt svindel i Socialstyrelsen

En kvinde er efterlyst for svindel for et trecifret millionbeløb i Socialstyrelsen. Tirsdag fortæller Børne- og Socialministeriet, at man har afdækket potentiel svindel for 111 mio. kr. Penge, der skulle være gået til udsatte grupper. * Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriet har i flere uger arbejdet med at afdække omfanget af sagen sammen med eksterne eksperter. * Undersøgelserne viser umiddelbart, at en betroet medarbejder via 'uberettiget tilegnelse' har svindlet for 111 mio. kr. i perioden 2002 til 2018. * Pengene er taget fra blandt andet satspuljemidler, der er øremærket til udsatte grupper. * En medarbejder er politianmeldt og bortvist, og ministeriet har begæret hende konkurs. * Bagmandspolitiet har efterlyst en 64-årig kvinde internationalt. Hun er mistænkt for at have svindlet for 'over 100 mio. kr.' fra 2002 til 2018. * Der er angiveligt blevet svindlet hvert år i perioden – men for skiftende beløb. Samlet er underslæbet sket via 274 udbetalinger til egen konto. * Kvinden var ikke at finde på arbejdspladsen, da myndighederne forsøgte at få fat i hende. * Kvinden beskrives som værende en medarbejder i Socialstyrelsen. Den 64-årige havde været ansat i omkring 40 år, arbejder i Tilskudsadministrationen og bliver betegnet som 'superbruger'. * Bagmandspolitiet beskriver den mistænkte svindel som 'disciplineret og systematisk'. * Svindelen skulle blandt andet være foregået, ved at kvinden har overført midler øremærket til udsatte grupper direkte til sig selv. * Det er endnu ikke afdækket, om kvinden har arbejdet alene. * Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har oplyst Folketinget og igangsat flere undersøgelser for at finde ud af, hvordan svindelen kunne foregå, og hvordan lignende svindel kan undgås fremover. * Der er startet en strafferetlig efterforskning, et civilt søgsmål, en ekstern undersøgelse af omfang og metode, en ekstern undersøgelse af ansvar og en intern undersøgelse i Socialstyrelsen, der skal sikre, at lignende svindel ikke kan ske igen. * Ministeren blev første gang orienteret 24. september og orienterede Folketinget første gang 30. september, hvor det første skøn af omfanget lå klart. Kilder: Børne- og Socialministeriet, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, TV 2 Fyn. Ritzau

I årene 2002 til 2018 lykkedes det hende at oprette fiktive projekter med fiktive tilskudsmodtagere i systemet. Modtagere, der tilfældigvis havde hendes egne kontonumre som udbetalingskonto.

Det første år var det 1,7 mio. kr., der blev flyttet. Så tog det til. Ét år – 2010 – toppede det med 15,4 mio.

Ingen opdagede det. Ingen mistænkte hende.

Hun var 'en engageret medarbejder, der løfter betydelige opgaver', en, der altid var 'tjenstvillig, når der kræves en ekstra indsats', havde 'vedvarende fokus på udvikling og sikring af en korrekt og effektiv forvaltning' og var 'vellidt af kollegaer såvel som ledelsen'.

Her er indgangen til det hus, som Britta Nielsen ejer i Sydafrika ved Kruger National Park. Vis mere Her er indgangen til det hus, som Britta Nielsen ejer i Sydafrika ved Kruger National Park.

'Socialstyrelsen indstiller, at der træffes beslutning om, at Britta Nielsen kan indstilles til Dronningens Fortjenstmedalje,' skrev kontorchefen til kongehuset i slutningen af 2016.

I januar 2017 modtog Britta Nielsen sin medalje fra dronningen. På det tidspunkt var 110,5 af de 111 mio. kr. allerede landet på hendes konto. Og mange af dem brugt.

Der blev købt stort i især Sydafrika.

Her begyndte Britta Nielsen at komme omkring 2006, og hun investerede snart i såvel jord som ejendomme i det nordøstlige Sydafrika, tæt ved den berømte Kruger National Park.

Det vides ikke, om der er en sammenhæng, men få år senere købte sønnen sig ind i den eksklusive resort Thula Bush Estate, som lå tæt på Britta Nielsens stråtækte luksusvilla.

Her havde hun – ifølge Ekstra Bladet –– et hemmeligt pengeskab i gulvet under himmelsengen. Og store armbevægelser.

»Hun brugte sindssygt mange penge, men var sød og tillidsvækkende. Når man kiggede hende i øjnene, virkede hun som en ren engel og enormt troværdig,« som en anonym kilde siger til bladet.

Det var ikke kun det eksotiske Sydafrika, der blev investeret i. Britta Nielsen postede også store mængder penge i den ene datters drøm om en ridekarriere.

Britta Nielsen ses her ved en hesteauktion i 2007, hvor hun købte føllet Minnie for 175.000 kr. Foto: Wiegaarden Fotostudie Vis mere Britta Nielsen ses her ved en hesteauktion i 2007, hvor hun købte føllet Minnie for 175.000 kr. Foto: Wiegaarden Fotostudie

Ingen undrede sig. Før der ved en intern kontrol i slutningen af august i år blev konstateret fejl i udbetalingen af tilskudsmidler.

Måske har Britta Nielsen anet dér, at nogen var på sporet af hende.

Da hun blev politianmeldt den 25. september, var hun over alle bjerge. Havde ikke været på arbejde i tre uger. En luksusbil til en værdi af en halv million var netop solgt. Gardinerne blev trukket for i villaen i Hvidovre. Ingen aner, hvor hun – eller hendes to granddanoiser – er.

64-årige Britta Nielsen er efterlyst af Interpol i hele verden. Og kurator mangler stadig at finde 109 af de 111 mio. kr.