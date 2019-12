Siden to små børn blev fundet efterladt på gaden i Aarhus i weekenden, er politiet blevet bestormet af velmenene borgere, der gerne vil adoptere børnene.

»Telefonerne har glødet i løbet af weekenden. Borgerne har både henvendt sig med tips, men også med omsorgsfulde tanker.«

Det siger Jakob Christiansen, som er pressemedarbejder hos Østjyllands Politi.

Jakob Christiansen forklarer, at de omsorgsfulde tanker især er gået på, at folk har tilbudt at adoptere de to små børn, som af politiet skydes til at være henholdsvis et og to og et halvt år gamle.

Presset på politiets telefonlinjer fik søndag Østjyllands Politi til at skrive ud på Twitter og Facebook med en opfordring om, at borgere kun henvender sig, hvis de kan hjælpe med at finde frem til børnenes familie.

Børnene er lige nu i de sociale myndigheders varetægt, skriver Østjyllands Politi på Twitter, hvor der bliver taget hånd om dem.

Og flere borgere har da også ringet ind med forslag til netop, hvordan de sociale myndigheder bør tage sig af dem, forklarer Jakob Christiansen.

»Vi tolker det som, at folk har interesseret sig meget for den her sag, men det er jo ikke politiet, der tager beslutningen om, hvor de skal være, og hvad der skal ske med dem,« siger han.

Det har indtil videre ikke været muligt at kommunikere med børnene, men politiets seneste teori om børnenes ophav går på, at de skulle være fra Afghanistan.

Politiet arbejder lige nu ud fra en mistanke om, at børnene er kommet til Danmark sammen med personer, der opholder sig illegalt i landet, skriver politiet mandag morgen i en pressemeddelelse.

Politiet har anholdt en person, mens to andre er frihedsberøvet.

Personerne skal til afhøring, og politiet håber gennem dem at finde ud af, hvordan de to små børn endte med at stå efterladte på gaden i Aarhus.