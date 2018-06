Tibet-aktivister er i chok over, at politiet havde fast praksis med at holde demonstranter væk fra kinesiske statsbesøg.

Solen skinnede den 15. juli 2013. Jens Christian Nielsen havde fri fra arbejde og sad på et plankeværk ved Advedøreværket i København. Han havde hørt i pressen, at en delegation af kinesiske topfolk ville besøge værket, og han havde planlagt at lave en lille enkeltmands-demonstration. Da han kom ud til værket, blev han vist væk fra indgangen af politiet. I stedet satte han sig på et plankeværk, hvor han ville vifte med det tibetanske flag, når bilkortegen kørte forbi. Men det fik han ikke lov til.

»Et minut før kortegen kom, kørte en motorcykelbetjent helt tæt på mig, og spærrede for udsynet til kortegen. Der blev han holdende, indtil de var kørt forbi,« fortæller Jens Christian Nielsen, der filmede optrinnet med sin mobiltelefon.

Motorcykelbetjentens blokering af demonstranter som Jens Christian Nielsen var fast procedure. Det fortæller to tidligere politiledere fortæller til P1 Orientering.

»Det er en praksis, som har eksisteret lige siden jeg kan huske, når vi har kørt med kinesiske premierministre, eller hvem det ellers var. De måtte ikke visuelt se demonstranter, bannere og flag,« siger Ole Kahr der var motorcykelleder i Københavns Politi.

Hans bakkes op af Henning Dahl, der blandt andet stod for den ydre bevogtning af Hotel Radisson på Amager, hvor den kinesiske premierminister boede.

Jens Christian Nielsen fotograferet i forbindelse med et interview i Radio 24/7-programmet »Tibet-papirerne«. Foto: Radio 24/7

Udtalelserne chokerer Jens Christian Nielsen:

»Det er helt vildt. Det er mindblowing. Det går ud over min fatteevne, at dansk politiet har haft sådan en praksis. Det er imod al lov og ret, og det strider imod alt, hvad vores land bygger på. Hvordan man kan have et politi, der agerer på den måde, kan jeg næsten ikke begribe, og det undrer mig, at ingen i politiet har råbt op før nu. De må have en utrolig korpsånd,« siger Jens Christian Nielsen.

Torsdag fortalte Søren Pape Poulsen, at han bedt kommisionen undersøge alle kinesiske statsbesøg siden 1995. Det sker fordi, politiet onsdag har oplyst Justitsministeriet om en taktisk befaling fra Københavns Politi i forbindelse med et besøg fra den kinesiske udenrigsminister i oktober 2011.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) holder et doorstep om genåbning af Tibet-kommissionen, ved Justitsministeriet i København, torsdag den 7. juni 2018. Foto Ritzau Scanpix/Philip Davali

Anders Thomas Andersen, der er formand for Støttekomiteen for Tibet, er ikke overrasket. Han husker, at tibet-demonstranter er blevet bortvist af politiet helt tilbage i 2002, hvor han var med til en demonstration ved Udenrigsministeriet i forbindelse med et EU-Kina topmøde.

»Vi fik at vide, at der blev afholdt en pro-kinesisk demonstration foran Udenrigsministeriet, og i stedet blev vi flyttet til Christianshavns Torv. Vi var mandsopdækket af politi, og da kortegen med den kinesiske premierminister kørte forbi kunne vi kun lige skimte tagene af bilerne. Den pro-kinesiske demonstration bestod af tyve kinesere og formanden for Kina-foreningen deltog ikke,« fortæller Anders Thomas Andersen.

Tibetkommisionen afsluttede sit arbejde i 2015, men blev genåbnet for nyligt, da det lykkedes politiet at genskabe en masse slettede mails.