En computer og et par sko.

Til en samlet værdi på omkring 13.000 kroner.

Det var ifølge politiet udbyttet ved det indbrudstyveri i en lejlighed i Haderslevgade på Vesterbro i København, som popstjernen Jon Nørgaard begik kort før jul i 2019.

På mandag skal den i dag 37-årige sanger og sangskriver i retten i Københavns Byret for at stå til regnskab for indbrudstyveriet. Efter alt at dømme som en tilståelsessag.

Der er kun afsat en halv time til retsmødet, som hans forsvarer – advokat Michael Juul Eriksen – på forhånd har betegnet som »en meget lille bagatelsag« over for B.T.

Ifølge anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået adgang til, vil anklageren nedlægge påstand om fængselsstraf til sangeren, der blev et af Danmarks største teenageidoler, efter at han i 2002 som blot 17-årig havde vundet talentkonkurrencen 'Popstars' på TV 2.

Efter anklageskriftets ordlyd skaffede Jon Nørgaard sig ved indbrudstyveriet adgang til lejligheden på anden sal ved at bryde indgangsdøren op, så han kunne skaffe sig »en uberettiget vinding«, som det er formuleret på jurasprog.

Indbrudstyveriet fandt sted 16. december 2019 omkring klokken 15.25.

Jon Nørgaard udgav for godt et års tid siden et nyt album under kunstnernavnet Tvilling.

Konkret er popsangeren tiltalt efter straffelovens paragraf 276 a om indbrudstyveri.

Hvis der ikke foreligger særlige omstændigheder, vil udgangspunktet for straffen for indbrudstyveri normalt være omkring 30 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Det er dog ikke første gang, at Jon Nørgaard skal en tur i retten som tiltalt.

Året efter at han i 2002 havde vundet 'Popstars', blev han idømt 60 dages betinget fængsel for vold mod en tidligere kammerat.

Jon Nørgaard er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse i forbindelse med sagen.