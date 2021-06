Lørdag aftens glædesrus over Danmarks storsejr over Wales til EM i fodbold udviklede sig flere steder i landet.

Men få steder så meget som på den esbjergensiske sportsbar Stalden.

Mens det i byer som København og Aarhus mest var til den festlige side, den danske sejr blev fejret, så var det helt anderledes dramatisk på sportsbaren i den vestjyske by.

Det kan Syd- og Sønderjyllands Politi berette nærmere om.

Her rykkede man ud til en melding om ballade klokken 23.01 lørdag aften.

Og herfra udviklede situationen sig ganske dramatisk.

»Den første melding vi fik, handlede om en person, som var meget aggressiv og ville slås. I den forbindelse rykkede vi ud til Stalden, og har i skrivende stund fire personer sigtede for slagsmål,« forklarer vagtchef Søren Strægaard til B.T.

Da politiet skulle til at anholde slagslystne på Stalden, udviklede sagen sig yderligere.

En 46-årig kvinde modsatte sig nemlig anholdelse.

En 46-årig kvinde modsatte sig nemlig anholdelse.

»Den 46-årige kvinde sparkede en af vores betjente på kravebenet. Vores kollega har det fint efterfølgende. Men den 46-årige kvinde bliver nu sigtet for vold mod tjenestemand i funktion,« forklarer Søren Strægaard.

Politiet i Syd- og Sønderjylland valgte også at sigte en person for at fornærme betjentene.

»Der blev råbt pansersvin efter vores kollegaer. Så der er en, der er sigtet for fornærmelse,« forklarer vagtchefen.

Politiet måtte have hundepatruljen ud på stedet for at skabe ro.

Yderligere er der også to personer, som er blevet sigtet for at forsøge at forhindre anholdelser.

»Den ene er en 20-årig kvinde, som forsøgte at forhindre, at kæresten blev anholdt. Og så var der en mand, som også forsøgte at forhindre en anholdelse. Han er også sigtet,« uddyber Søren Strægaard.

Sammenlagt endte det med hele otte sigtede efter balladen på Stalden, der ligger på Borgergade 73 i den vestjyske by.

»Det var en stor pærevælling, som vores folk kom ud til. Det var en stor hændelse, som de kom ud til. Og den udviklede sig bare. Og der er flere anholdte,« siger vagtchefen.