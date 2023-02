Lyt til artiklen

»Der er sket en personulykke,« lød det stakåndet og fortvivlet, da han kom igennem til alarmcentralen.

»Er der brug for en ambulance?« lød det i den anden ende af røret.

»Det tvivler jeg på. Jeg er involveret i det og vil gerne afhentes (...) det er min bedre halvdel, der er afgået ved døden i forbindelse med en ulykke (...) vi har været oppe at toppes. Så har det ene taget det andet,« forklarede han videre.

Opkaldet til alarmcentralen 16. maj sidste år er mandag formiddag blevet afspillet i Retten i Næstved. Her sidder en 55-årig mand tiltalt for drabet på sin 52-årige kæreste gennem 16 år. Ifølge anklagemyndigheden er det kvælning ved kværkning, der har ført til hendes død.

Selv nægter han sig skyldig i drab, men erkender vold med døden til følge, lød det fra tiltaltes forsvarer, Jesper Storm Thygesen.

»Det var ikke meningen, hun skulle dø. Det var frustration,« forklarede den 55-årige selv, da han afgav sin forklaring i retten.

Her lød det videre, at han havde udviklet en depression i forbindelse med, at den 52-årige kvinde ville gå fra ham. Det var blandt andet en henvisning til hans mentale tilstand og en diskussion om samværet af deres fælles søn, der fik det til at »slå klik og sortne for ham«, forklarede han.

»Hun ville gøre alt for, jeg skulle have mindst muligt samvær med vores fælles søn. Jeg følte mig voldsomt truet.«

Han forklarede i retten, at han derfor fulgte efter hende hen i køkkenet, lagde sine hænder på hendes skuldre, hvorefter hun slog ud efter ham.

Herfra tog han fat om hendes hals med begge hænder og begyndte at stramme sit greb. Pludselig væltede de sammen ned på gulvet, hvorefter han satte sig på hendes mave og fortsatte kvælningen.

»Jeg tænkte ikke,« lød det gentagne gange fra den tiltalte.

Han husker bare, at han ville have hende til at stoppe med at gøre modstand.

Og da modstanden stoppede, gjorde han også. Han understregede i retten, at hun på det tidspunkt fortsat spjættede med armene og sparkede med benene. Derfor mente han også, at hun på det tidspunkt stadig var i live.

Adspurgt, om han på det tidspunkt ikke overvejede at ringe til en ambulance eller yde førstehjælp på hende, svarede han nej.

»Det strejfede mig ikke. Fokus var udelukkende på at sikre, at vores fælles søn ikke skulle komme hjem fra skole og se det.«

Det var først, da kvinden stoppede al bevægelse, at han lagde et hvidt lagen over hende med en dertilhørende buket. Herfra kørte den tiltalte hen for at hente sin søn fra skole, satte ham af hos sin bonusdatter, hvorefter han meldte sig selv til politiet.

Bonusdatteren har mandag også afgivet forklaring. Hun understregede, at den tiltalte »virkede ved siden af sig selv«, da han ankom med sin søn til hendes adresse.

»Han sagde igen og igen og igen, at det var utilgiveligt, det han havde gjort, mens han græd,« forklarede hun.

Om den 55-årige havde til hensigt at slå sin partner ihjel, afgøres 24. februar, hvor sagen fortsætter.

