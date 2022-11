Lyt til artiklen

»Mit livsværk er i ruiner.«

Sådan siger Mie Blomgren Lauritzen til TV 2 Øst om det, du kan se udspille sig i videoen herover.

Det er overvågningsbilleder fra hendes uafhængige optikerbutik Tølløse Optik fra natten til onsdag.

Her ses to indbrudstyve tømme butikken for blandt andet dyrt optikerudstyr, værktøj og brillestel – på mindre end to minutter.

Her ses de to gerningsmænd i aktion under indbruddet i Tølløse Optik natten til onsdag. Foto: Screenshot fra overvågningsvideoen/Midt- og Vestsjællands Politi Vis mere Her ses de to gerningsmænd i aktion under indbruddet i Tølløse Optik natten til onsdag. Foto: Screenshot fra overvågningsvideoen/Midt- og Vestsjællands Politi

Det, tyvene ikke tog med sig, blev ifølge Mie Blomgren Lauritzen ødelagt under indbruddet, som fandt sted klokken 02.39 natten til onsdag.

Nu knytter optikeren et håb til netop denne overvågningsvideo.

Midt- og Vestsjællands Politi har nemlig valgt at offentliggøre den i det håb, at offentligheden kan bringe politiet på sporet af tyvene – eller den ældre personbil med fem døre og lyse alufælge, de stak af i med tyvekosterne.

Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi fortæller til TV 2 Øst, at tyveriet virker professionelt og planlagt, og at politiet har en teori om, at det dyre optikerudstyr blev stjålet med henblik på videresalg i udlandet.

Politiet deler også følgende signalement af de to indbrudstyve:

A: Mand, almindelig af bygning, Hudfarve: Hvid. Iført: Sort maskering med en åbning for øjnene, blå dynejakke, grå/sort arbejdshandsker, grå cowboybukser med et sort bælte og sorte sko med en hvid hæl og hvide snørebånd,

B: Mand, kraftig af bygning. Iført: Blå maskering, sort T-shirt, brun læderjakke, gule/grønne handsker, sorte bukser, sorte sko.

Mie Blomgren Lauritzen er forsikret, men selvom hun får erstatning for de mange stjålne genstande, står hun tilbage med et alvorligt problem: At det i øjeblikket er meget svært at skaffe det dyre optikerudstyr på verdensmarkedet. Derfor håber hun, at tyvene fanges, før de har nået at skille sig af med alt hendes livsnødvendige udstyr.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 1-1-4.