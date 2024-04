Er du en af de mange danskere, der havde et grønt tal på din årsopgørelse og derfor står til at skulle have overskydende skat sat ind på din konto i morgen?

Så er der noget, du skal være opmærksom på.

Sådan lyder det fra Syd- og Sønderjyllands Politi, som advarer om, at også svindlere er opmærksomme på, at det er lige netop fredag den 12. april, at du får penge tilbage, hvis du har betalt for meget i skat.

»Ser du frem til fredag, hvor Skattestyrelsen udbetaler overskydende skat? Desværre er der efter al sandsynlighed også svindlere, der glæder sig til at sende svindelmails og sms’er,« lyder det i et opslag fra politikredsen på det sociale medie X.

Ser du frem til fredag, hvor SKAT udbetaler overskydende skat? Desværre er der efter al sandsynlighed også svindlere, der glæder sig til at sende svindelmails og sms’er. Råd: Udlever aldrig personlige oplysninger i telefon eller på nettet. Smæk røret på! Slet mail/sms! #politidk pic.twitter.com/Q2QyJB44RA — Syd- og Sønderjyllands Politi (@SjylPoliti) April 10, 2024

Derfor kommer politiet også med et råd:

»Udlever aldrig personlige oplysninger i telefon eller på nettet. Smæk røret på! Slet mail/sms!,« lyder det.

På Skattestyrelsens hjemmeside advarer man også mod, at der er falske mails og sms'er i omløb for tiden.

»Vi får i øjeblikket henvendelser om falske mails og sms'er, der ser ud til at være afsendt fra os i Skattestyrelsen. Undlad at klikke på links og dele oplysninger, før du har sikret dig, at vi reelt er afsenderen,« lyder rådet der.

På Skattestyrelses hjemmeside oplyses det også, at man for eksempel kan spotte falske mails og beskeder på, at Skattestyrelsen aldrig skriver konkrete beløb i mails eller sms'er, og at man aldrig beder om dine bankkonto- eller betalingsoplysninger.