I samme øjeblik, svindelsigtede Britta Nielsen lander på dansk jord, vil hun blive lagt i håndjern. Dernæst vil hun blive fremstillet i grundlovsforhør inden for 24 timer.

Og selv hvis hun indrømmer at have stjålet 111 millioner kroner fra landets mest udsatte borgere, vil hun formentlig ikke blive løsladt.

Det vurderer advokat Mette Grith Stage, der har været forsvarer i en lang række profilerede retssager.

»Jeg tror, hun får svært ved at undgå en varetægtsfængsling. Hvis hun nægter sig skyldig, vil hun kunne fængsles på hensynet til efterforskningen, og selv hvis hun lægger alle kortene på bordet og erkender sig skyldig i sigtelsen, vil hun kunne fængsles på unddragelsesrisiko. Hun har kontakter i udlandet, og hun har tidligere været på flugt,« siger Mette Grith Stage.

Britta Nielsen var gennem 40 år ansat i Socialstyrelsen. Bagmandspolitiet sigter hende for have overført mindst 111 millioner kroner fra puljer, der var tiltænkt projekter for samfundets mest udsatte borgere.

Britta Nielsen har været internationalt efterlyst siden 9. oktober. Flugten sluttede mandag morgen omkring klokken 05.30, da hun blev anholdt i en lejlighed i Johannesburg, Sydafrika.

Normalt tager det måneder at køre en udleveringsaftale igennem, men i denne sag har de danske myndigheder indgået en særlig aftale.

Ved et retsmøde i Randburg Magistrate Court torsdag besluttede en dommer at løslade Britta Nielsen. Hun vil dog blive fulgt til lufthavnen af betjente fra Interpol, og i det øjeblik hun lander i Københavns Lufthavn, vil hun blive anholdt af dansk politi.

Herefter skal hun for en dommer inden for 24 timer.

En mandlig sigtet i sagen er også blevet anholdt i Sydafrika, og for ham gælder en identisk aftale.

Han er sigtet for groft hæleri ved at have modtaget værdier for i alt 3,6 millioner kroner, herunder ejendomme og penge af Britta Nielsen.

Og selvom han ikke er sigtet for direkte at have deltaget i svindlen, risikerer han alligevel varetægtsfængsling, vurderer Mette Grith Stage.

»Fordi han har tilknytning til udlandet, er der en undvigelsesrisiko, som er svær at argumentere imod. At han tillige har været på flugt, rammer bare hovedet på sømmet,« siger Mette Grith Stage.

Bagmandspolitiet ønsker ikke at oplyse, hvornår Britta Nielsen lander i Danmark, men det forventes at ske i løbet af fredag.