Skyerne hang tungt og gråt over den københavnske vestegn, da Nedim Yasar lørdag blev begravet.

Fem dage efter at det 31-årige tidligere bandemedlem blev skudt, var familie, kæreste, venner, bekendte og kollegaer samlet for at sende ham afsted på den sidste rejse.

De hundredevis af sørgende bar alle et foto af Nedim Yasar på overtøjet, da de kl. 10 mødtes i Alaadin Moskeen i Albertslund.

Forud for begravelsesceremonien tog et par politibetjente opstilling foran moskeen, hvorfra de stille så til, da den hvide kiste - dækket af både et bedetæppe og blomster - efter ceromonien blev båret ud til den ventende rustvogn.

Rustvognen med Nedim Yasars kiste ankom lørdag d. 24. november til Den Muslimske Gravplads i Brøndby. Foto: Nikolai Linares

Efter begravlesebønnen var læst op, kørte rustvognen de få kilometer til Den Muslimske Gravplads i Brøndby. En politieskorte holdt bilister tilbage i det kryds på Roskildevej, hvor Alaadin Moskeen ligger, så de 25-30 biler i optoget uhindret kunne følge efter rustvognen.

Udover familie og venner var adskillige kollegaer fra Radio24syv mødt op.

Frem til sin død var Nedim Yasar vært på programmet 'Politiradio', og blandt de fremmødte var programchef Mikael Bertelsen, direktør Jørgen Ramskov, radioværterne Ditte Okman og Simon Jul, skuespiller Brian Lykke samt forfatter og debattør Lisbeth Zornig.

Skuespiller Roland Møller, der var Nedim Yasars forgænger som vært på programmet 'Politiradio', var også mødt op for at sige et sidste farvel.

Kollegaer fra Radio 24/syv forsamlet ved begravelsen. Foto: Nikolai Linares

På gravpladsen skuttede de sørgende sig i kulden og lod tårerne få frit løb, mens kisten blev båret det sidste stykke til graven.

Blandt kvinderne i begravelsesfølget bølgede gråden over pladsen, mens ansigterne hos mange af de fremmødte mænd var som forstenede.

Sorgen over det ubegribelige - hvorfor Nedim Yasar skulle miste livet - var tydelig blandt de fremmødte.

Mandag aften blev det tidligere bandemedlem skudt på vej hjem fra sin egen bogreception. Han havde på Hejrevej i Nordvest netop fejret udgivelsen af den selvbiografiske bog 'Rødder - en gangsters udvej'. Bogen beskriver hans brud med banden Los Guerreros fra den københavnske vestegn.

Et minde om Nedim Yasar. Foto: Nikolai Linares

For år tilbage var Nedim Yasar leder af banden, der var kendt som støttegruppe for Bandidos.

Da han i 2012 skulle være far, besluttede han sig for at bryde med miljøet. Han deltog efterfølgende i Kriminalforsorgens exit-forløb, og det lykkedes ham at bryde med sin fortid. Lige indtil mandag aften.

Politiet har endnu ikke anholdt en gerningsmand for mordet. Derfor kan man stadig kun gisne om, hvorfor nogen ville den 31-årige til livs. Selv har han dog flere gange fortalt, at han efter sit brud med bandemiljøet er blevet truet på livet.

Politiet efterlyser stadig vidner, der kan havde set, hvad der skete på Hejrevej mandag aften. Det, politiet ved, er, at en sortklædt person affyrede mindst to skud mod Nedim Yasar, mans han sad i sin bil. Han døde senere af sine kvæstelser.

Kisten bliver båret frem til graven. Foto: Nikolai Linares

Ifølge politiinspektør Torben Svarrer ved man endnu ikke hvilket skydevåben, der blev brugt til drabet.

Udover sit arbejde som radiovært og forfatter holdt den Nedim Yasar foredrag om sit tidligere liv.

Men han var også i gang med at uddanne sig til pædagog. Hans drøm var at hjælpe andre unge ud af hård kriminalitet. Den drøm blev for evigt slukket mandag aften.

Nedim Yasar efterlader sig en søn og en kæreste.