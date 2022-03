41.000 kroner i falske pengesedler.

Så mange penge blev to mænd på henholdsvis 21 år og 29 år tirsdag dømt skyldige i at besidde og bruge.

De to mænd blev i september 2021 anholdt af Østjyllands Politi, hvor de var i besiddelse af 34.500 kroner i falske, danske pengesedler fordel på 500 og 1000 kronerssedler.

Ved en efterfølgende ransagning af den 29-åriges bopæl i Horsens, blev der fundet yderligere 13 falske 500 kronerssedler.

De to mænd blev herefter varetægtsfængslet og har været det siden den 12. september 2021.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tirsdag blev den 29-årige og 21-årige dømt for sammen at have været i besiddelse af de falske pengesedler med henblik på at gøre brug af dem.

»Retten lagde til grund, at pengesedlerne var lavet i anderledes papir og havde en afskåret linje. Det var for retten derfor tydeligt, at pengesedlerne var falske, og det måtte også have været klart for de tiltalte. Sedlerne havde i øvrigt enslydende løbenumre,« forklarer anklager Lars Mortensen fra Sydøstjyllands Politi.

Det var dog ikke den eneste dom, de to mænd fik.

Den 29-årige blev også dømt for i 13 tilfælde at have gjort brug af falske pengesedler i diverse forretning i blandt andet Aarhus, Horsens, Middelfart, Herning, samt én gang at have forsøgt at bruge falske pengesedler.

Han blev desuden dømt for overtrædelser af færdselsloven samt lov om euforiserende stoffer.

Den 21-årige blev også dømt for trusselsforhold, en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og flere butikstyverier.

Den 29-årige blev idømt 10 måneders fængsel, en bøde på 26.000 kroner og en ubetinget frakendelse af førerretten i 5,5 år.

Den 21-årige blev idømt en behandlingsdom.

Begge de dømte modtog deres dom og blev efterfølgende løsladt.