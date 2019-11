Mandagens retsmødet i sagen mod svindelanklagede Britta Nielsen var præget af en lang række teknikaliteter om Socialstyrelsens kontrolsystemer.

Men en enkelt oplysning vakte stor interesse.

Oplysningen kom, da anklagerne fremlagde dokumentation i sagen, mens der blev ventet på et forsinket vidne.

I forbindelse med en ransagning af Britta Nielsens hus blev der nemlig fundet et aflåst skab i selve klædeskabet i Britta Nielsens soveværelse, lød det fra den ene af de to anklagere i sagen.

I retten blev rapporten fra ransagningen fremvist, og her stod det klart, hvad myndighederne fandt i det aflåste skab.

»Jeg vil dokumentere, hvad der bliver fundet af værdier. En harddisk, en printer, 5.000 kroner i kontanter i Britta Nielsens soveværelse i et aflåst skab i klædeskabet,« sagde den ene anklager i sagen.

Britta Nielsens hus var dog langt fra det eneste sted, hvor der blev foretaget ransagninger i sagen, blev det forklaret i retten.

Også en bankboks tilhørende Britta Nielsen blev ransaget, og her mistænker anklagerne, at en af døtrene fjernede papirer, som det tidligere har været fremme.

Ellers stod mandagens sag mest i det tekniske hjørne. Flere vidner var Britta Nielsens tidligere kollegaer i Socialstyrelsen.

I den lange række af tekniske forklaringer om udbetalinger stod det hurtigt klart, at det var cheferne i Socialstyrelsen, som skulle godkende udbetalinger.

Men der var et smuthul.

Såkaldte superbrugere i systemet, kunne nemlig omgå, at en sag skulle godkendes af en leder, det fortalte en tidligere kollega til Britta Nielsen.

»Som superbruger kunne du gå ind og fjerne fluebenet med, at det skulle ledergodkendes. Vi var flere, der kunne gøre det,« sagde et vidne, som selv havde prøvet den praksis.

Samtidig forklarede vidnet, at den person, som havde fjernet fluebenet fra en given sag, ville have sine initialer logget i systemet.

Det kan være afgørende for, om Britta Nielsen har efterladt sig digitale spor i sagen, hvor hun står anklaget for at have svindlet for 117 mio. kroner.

Sagen mod Britta Nielsen fortsætter fredag.

Genoplev mandagens LIVE-blog fra retten herunder: