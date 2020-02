Den 26. januar forsvandt 23-årige Karen Kubel Rolighed. Hun tog færgen fra Bornholm til Køge, men da færgen var i land, var hun væk.

Politiet har underøgt alt og alle, der er at underøge, men de er fortsat på bar bund.

»Vi er færdige med at gennemse videoovervågningen, vi har talt med alle bilister, der var med færgen, og gennemset både hendes computer og mobiltelefon,« siger efterforskningsleder Henrik Schou fra Bornholms Politi.

Desuden har de søgt efter spor på færgen og gennemgået et stort antal henvendelser. Intet nyt. Alt, der kan eftersøges, er eftersøgt.

Her er 23-årige Karen Kubel Rolighed fotograferet af overvågningskameraet ved ombordstigningen søndag. Foto: Bornholms Politi Vis mere Her er 23-årige Karen Kubel Rolighed fotograferet af overvågningskameraet ved ombordstigningen søndag. Foto: Bornholms Politi

Derfor har man nu sadlet om i Bornholms Politis efterforskningsenhed.

De håber nu på, at yderligere henvendelser vil bringe dem nærmere en opklaring af sagen.

»Der er nogle blinde vinkler, som man ikke kan se på overvågningskameraerne,« siger Henrik Schou.

Det er derfor ikke umuligt, at Karen Kubel Rolighed har sat sig ind i en bil, der var parkeret et sted, som ikke kan ses på billederne.

Signalement af forsvundne Karen Karen Kubel Rolighed har bopæl i Ringkøbing. Hun beskrives som værende 155 til 160 centimeter høj og kraftig af bygning. Hun har brunt, mellemlangt hår og var iført en mørk striktrøje med firkantede lapper på ærmerne og noget hvidt på brystet og havde hvide bukser på med sort mønster, da hun var med færgen. Hun havde også en stor rød vandrerygsæk med sig.

Dog holder Henrik Schou fortsat fast i, at der er en risiko for, at hun har forladt færgen under overfarten.

Efter de både har fået adgang til den 23-åriges mobiltelefon og computer, har de fået begrundet mistanke om netop dette.

»Hun har haft korrespondance, hvor det er tydeligt at se, at hun har haft det svært,« siger Henrik Schou.

Desuden giver computeren politiet det sidste livstegn fra Karen Kubel Rolighed.

Foto: Bornholms Politi Vis mere Foto: Bornholms Politi

»Vi ved, hun har været aktiv på sin computer klokken 18.46 – det er det sidste livstegn,« siger efterforskningslederen.

Færgen sejlede klokken 17.30, og overfarten tog cirka fem timer.

Politiet anmoder borgere, der kan have set Karen Kubel Rolighed – eller måske har talt med hende – om at henvende sig til vagthavende ved Bornholms Politi.

Dette kan ske via 114 eller på telefonnummer 56 90 14 48.