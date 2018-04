Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Københavner-forstaden Albertslund har siden mandag oplevet krigszone-lignende tilstande med seks skudattentater på blot fem dage. Ifølge politiet er det en kamp om hashmarkedet, som på voldeligste vis har udspillet sig på tre forskellige adresser i byen. En af adresserne - som ligger i et familiefyldt rækkehuskvarter - er blevet ramt tre nætter i træk. Beboerne i byen er rystede, og flere er nu bange for at gå ud.

Københavns Vestegns Politi er massivt til stede i bybilledet og har som følge af urolighederne indført en visitationszone samt opsat en mobil politistation i området, hvor skyderierne har fundet sted. I en pressemeddelelse meddeler politiet i går, at en rivalisering om det lokale hashmarked er årsag til de mange skyderier, der indtil nu har ramt to personer, hvoraf en var en tilfældig forbipasserende. Begge er uden for livsfare.

'Det er vores vurdering, at de gentagne skyderier grundes i et opgør i det lokale kriminelle miljø i Albertslund. Det er vores indtryk, at det handler om hashmarkedet,' udtaler chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard.

Skyderierne startede natten mellem mandag og tirsdag, da der kl. 00.35 blev affyret flere skud mod et rækkehus i boligområdet Tranehusene - et område med mange børnefamilier og to daginstitutioner mindre end 100 meter fra gerningsstedet.

Selvsamme rækkehus blev den efterfølgende nat kl. 01:20 samt natten mellem onsdag og torsdag omkring kl. 04.00 ramt af flere skud.

I alt blev der affyret mindst otte skud mod huset, hvor både vinduer i stuen og på 1. sal blev gennemhullet.

Alene i hoveddøren efterlod gerningsmanden - eller gerningsmændene - tre tydelige skudhuller.

De tre skudhuller ses til højre for håndtaget. De tre skudhuller ses til højre for håndtaget.

Folk kigger sig over skulderen

Beboerne i området er rystet over den brutale udvikling, og frygten for at blive offer for en vildfaren kugle påvirker flere.

Skråt over for det gennemhullede rækkehus, som efter tredje skudattentat nu står tomt hen, bor pensionistparret Minna og John Berthelsen på henholdsvis 72 og 75. De har boet i området i 22 år og har aldrig oplevet noget lignende.

»Det er jo normalt et stille område, hvor alle plejer at sige hej til hinanden,« siger John Berthelsen.

John og Minna Berthelsen. John og Minna Berthelsen.

Han og konen fortæller begge - med et smil på læben - at de grundet deres fremskredne alder ikke er så bange for skyderierne, men at deres naboer, som har små børn, bestemt ikke føler sig trygge ved situationen.

»Vores nabo har tre børn, og de føler sig ikke sikre. Hvis kaliberen (på kuglen, red.) havde været større, kunne den jo være gået gennem bygningen og ramt nogle andre. Og så bliver det jo rigtig slemt,« siger Minna Berthelsen, hvis bekymring deles af Søren Gøthler, der bor længere nede af rækken og hørte alle tre skudattentater:

»Man kan tydeligt mærke, at stemningen herude er trykket. Folk kigger sig over skulderen, når de går ud. Det er ret rystende, synes jeg,« siger Søren Gøthler, der sammen med sin kone har boet i Tranehusene i 30 år.

Søren Gøthler. Søren Gøthler.

Åbenlys hashhandel

Længere nede ad vejen - lige over for daginstitutionen ‘Børnehuset Brillesøen’, som ligger inden for en fodboldbanes længde fra gerningsstedet - er 62-årige René Busch ude for at lufte sin hund. Det gør han flere gange dagligt og ser tit en flok unge mennesker, der handler hash lige ved siden vuggestuen.

»Når de ikke handler hashen, sidder de selv ovre på daginstitutionen og ryger den. Og vagten, der patruljerer i området, han tør ikke gå derover. Og det er sgu også blevet slemt inden for de seneste fem år. Vi rykkede væk fra Nørrebro i København, fordi der var børnevenligt herude, men det er altså mere råt nu,« siger René Busch.

René Busch. René Busch.

Udover Tranehusene er to andre boligområder i Albertslund blevet ramt af skyderier.

Senest torsdag aften og fredag morgen, hvor henholdsvis Bækgården og Oksens Kvarter blev centrum for flere skyderier.

Først blev en 23-årig mand omkring kl. 23 skudt seks gange, inden der klokken 04.00 blev skudt flere gange mod et rækkehus på en adresse i Oksens Kvarter.

Bækgården 7, hvor en 23-årig blev ramt af seks skud og alvorligt såret torsdag aften. Hans tilstand er ikke længere kritisk. Bækgården 7, hvor en 23-årig blev ramt af seks skud og alvorligt såret torsdag aften. Hans tilstand er ikke længere kritisk.

Politiets retsteknikere er i gang med at undersøge facaden på rækkehuset i Oksens Kvarter, der fredag morgen blev ramt af flere skud. Politiets retsteknikere er i gang med at undersøge facaden på rækkehuset i Oksens Kvarter, der fredag morgen blev ramt af flere skud.

Ifølge BTs oplysninger bor der på de to adresser, hvor der er blevet skudt ind ad vinduer og døre, pakistanske familier.

På den ene adresse bor der angiveligt en imam med sin kone og voksne søn.

På den anden en mor med fire børn, hvor de to ældste er drenge sidst i teenageårene.

Her faldt skuddene: Den 2. april 2018 Ca. kl. 00.35 bliver der affyret skud mod et rækkehus i boligområdet Tranehusene i Albertslund. ​Den 3. april 2018 Ca. kl. 01:20 bliver samme hus igen mål for skyderi. Den 3. april 2018 Ved 17:30-tiden er der en skudepisode på Roskildevej. En tilfældig fodgænger bliver ramt i benet, da der affyres skud fra en bil mod en anden bil på Roskildevej i Albertslund. Begge biler forsvinder fra stedet, og den sårede bliver bragt til skadestuen. Personen er udskrevet. Den 4. april 2018 Ved 4-tiden er rækkehuset i Albertslund igen mål for skyderi. Der er skudhuller i væggen, og flere ruder i huset er blevet knust, men ingen personer er kommet til skade ved skyderierne. Den 5. april 2018 Omkring kl. 23:00 bliver en 23-årig mand skudt ved Bækgården 7 i Albertslund. I alt affyres seks skud, og manden bliver ramt flere gange. Hans tilstand var fredag morgen alvorlig, men stabil. Den 6. april 2018 Omkring klokken fire blev der skudt flere gange mod et hus på en adresse i Oksens Kvarter. Kilde: Ritzau

Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.